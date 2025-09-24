La trágica realidad de Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon

En la descripción de la campaña se destaca que Tylor Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”. Por otro lado, una mujer, que dice ser su madre, en unos de los comentarios de la publicación original, afirmó que ella misma había intentado apoyarlo económicamente en el pasado, incluso comprándole teléfonos para mantener contacto, pero todos esos esfuerzos resultaban inútiles ya que “los pierde en uno o dos días”. “Él no puede manejar dinero o sus medicamentos por sí solo”. Y complementó: “Él no es bueno al administrar dinero e incluso eso podría hacer que se lastime a sí mismo. Aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica”.