La trágica realidad de Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon

Tylor Chase, conocido por su papel de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon "El manual de Ned", reapareció recientemente viviendo en situación de calle, lo cual preocupó a sus fanáticos.
El hallazgo fue resultado de un video publicado por una creadora de contenido en TikTok, identificada como lethallalli, quien reconoció a Tylor en la vía pública en Riverside, California.
En el video viral que ha recorrido TikTok principalmente, Chase, quien actualmente tiene 36 años, aparece con aspecto descuidado, sentado en una acera.
Luego de que la creadora de contenido se acercara a él, Chase expresó con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.
La escena generó tanto sorpresa como una gran muestra de empatía y solidaridad de parte de quienes lo recuerdan como figura entrañable de la serie famosa en la década de los 2000.
La primera reacción entre los seguidores fue lanzar una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudarlo con necesidades básicas como vivienda, alimentación y vestuario, incluso rehabilitación para dejar de consumir alucinógenos.
En la descripción de la campaña se destaca que Tylor Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”. Por otro lado, una mujer, que dice ser su madre, en unos de los comentarios de la publicación original, afirmó que ella misma había intentado apoyarlo económicamente en el pasado, incluso comprándole teléfonos para mantener contacto, pero todos esos esfuerzos resultaban inútiles ya que “los pierde en uno o dos días”. “Él no puede manejar dinero o sus medicamentos por sí solo”. Y complementó: “Él no es bueno al administrar dinero e incluso eso podría hacer que se lastime a sí mismo. Aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica”.
Frente a este pedido, la página en GoFundMe fue detenida y la tiktoker comunicó a sus seguidores que ya no aceptaría más donaciones, aunque señaló que podría reunirse con la madre del actor para entregarle lo ya recaudado.
Tylor Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Tiene 36 años. Logró cierta fama tras su papel en "El manual de Ned", asimismo, gracias a otras participaciones como en "Everybody Hates Chris" y en la película "Good Time Max", así como algunos doblajes. En el 2014, él abrió un canal de YouTube para compartir poemas y actuaciones, pero no hay novedades desde octubre del 2021.