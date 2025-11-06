Wilmer Crisanto y su nueva vida: trabajo en USA y ¿ya se retiró del fútbol?

¿Qué fue de la vida de Wilmer Crisanto? El exfutbolista de equipos como Motagua y Marathón cuenta lo que ha hecho en los últimos meses y revela si ya dejó el fútbol profesional.
Wilmer Crisanto se formó en el Victoria de La Ceiba y debutó en la Liga Nacional en 2009, luego pasó a Godoy Cruz de Argentina y posteriormente llegó al Motagua, donde dejó su huella.
Wilmer Crisanto fue campeón de la Liga Nacional de Honduras en cuatro ocasiones con el Motagua.
El corpulento futbolista ceibeño también tuvo un paso por el Marathón de San Pedro Sula.
A nivel de selección, Crisanto formó parte de las categorías Sub-17, Sub-20 (Copa del Mundo 2009, Sub-23 (Juegos Olímpicos de Londres) y Selección Mayor de Honduras.
En los últimos meses, Wilmer Crisanto no ha jugado a nivel profesional. Su último club fue el Deportes Savio de Liga de Ascenso y en un live de TikTok contó qué ha hecho para subsistir.
Crisanto dijo que optó por irse a Estados Unidos a jugar en torneo burocráticos donde se ha ido ganando al menos tres copas y ganando dólares para mantener a su familia.
En esta foto aparece con el exjugador Pedro Fernández, zurdo que militó en Motagua y Victoria.
Crisanto dijo en el live de TikTok que la directiva del Deportes Savio le dijo que jugara con ellos el último certamen de ascenso, pero mejor optó por irse a EE UU ya que unos amigos lo convencieron, allá se mantuvo en los últimos meses.
Sin embargo, aseguró que aún no se retira oficialmente del fútbol y verá si puede arreglar con algún equipo a partir del mes de enero. ¿En la Liga Nacional?
Crisanto ya se encuentra en La Ceiba y dijo que allí pasará las fiestas de fin de año. El exjugador no brindó detalles de cuánto ha ganado en los torneos en Estados Unidos, aunque reconoció que eso le ha ayudado mucho.
"Unos amigos me convencieron de irme a Estados Unidos y Dios me ha bendecido porque me ha ido bien cuando fui a jugar allá, a veces la situación de los clubes en Honduras es complicada y uno tiene que ver cómo salir adelante", comentó Wilmer Crisanto.
Wilmer Crisanto salió campeón de la National State Cup con el equipo Catrachos, campeón de la Delaware Cup con Zacapa y campeón de la Copa Mariachi con Lobos Atlanta.
El primer torneo que ganó Crisanto fue la National State Cup donde se entregaban 70 mil dólares en premios. A los jugadores en estos torneos se les paga desde 500 dólares hasta 5,000 por partido, dependiendo cómo arreglen.
Crisanto coincidió con Carlos Discua, exfutbolista hondureño que también se dedica a la famosa "talacha" en Estados Unidos y tiene ya varios años de residir en esa nación.