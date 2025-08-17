Tremenda pelea tras la victoria del América sobre Tigres; Liga MX lanza comunicado

En lo deportivo, el América de André Jardine se impuso 1-3 ante Tigres en el Estadio Universitario. Erick Sánchez brilló con un doblete, mientras que un autogol del arquero Nahuel Guzmán selló la victoria azulcrema. Los felinos se habían adelantado con un tanto de Juan Brunetta, pero no lograron mantener la ventaja.