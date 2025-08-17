Tremenda pelea tras la victoria del América sobre Tigres; Liga MX lanza comunicado

La violencia volvió a empañar el fútbol mexicano. Aficionados protagonizaron fuertes enfrentamientos tanto dentro como fuera del estadio, dejando una lamentable imagen tras el encuentro.
En lo deportivo, el América de André Jardine se impuso 1-3 ante Tigres en el Estadio Universitario. Erick Sánchez brilló con un doblete, mientras que un autogol del arquero Nahuel Guzmán selló la victoria azulcrema. Los felinos se habían adelantado con un tanto de Juan Brunetta, pero no lograron mantener la ventaja.
El partido concluyó en medio de la polémica, cuando André Jardine se dirigió a la grada rival y realizó su ya conocida seña del tricampeonato, encendiendo los ánimos de la afición local.
Los jugadores de Tigres se acercaron al técnico del América para pedirle que no calentara a la tribuna mientras Jardine decía que era dedicado para la afición americanista que se encontraba en la parte alta.
Brunetta fue uno de los que más se calentó con el entrenador brasileño y sus compañeros tuvieron que detenerlo.
Al volante argentino no le gustó que Jardine fuera a recordar el tricampeonato en un sector de la grada donde habían muchos fanáticos de Tigres.
Y mientras tanto, en las graderías ya estaban lloviendo los golpes. La prensa mexicana publicó las imágenes de la riña entre aficionados de Tigres y América.
Un seguidor de las águilas fue el que resultó herido por la paliza que le propinaron fanáticos de Tigres cuando el partido ya había finalizado.
Sin nadie que le ayudara, el aficionado americanista intentó salir rápidamente de ese lugar porque su vida estaba en juego.
Las fotos no tardaron en viralizarse por las redes sociales y dejando al fútbol mexicano, una vez más, en el centro de la polémica.
El arquero Nahuel Guzmán también se dijo de todo con los jugadores del América tras el gesto provocativo de Jardine.
La seguridad del estadio no pudo controlar la situación en las graderías, que se había salido por completo de control. Empujones, patadas y puñetazos entre ambas aficiones.
En las fueras de El Volcán también hubo mucho que lamentar. Un grupo de hinchas de Tigres acorraló a un americanista y lo golpearon hasta dejarlo tendido en el pavimento.
En otro de los videos que circulan en 'X' se aprecia que un fanático local le propina una patada en la cabeza a un aficionado del cuadro azulcrema.
El seguidor del América quedó inconsciente tras sufrir esa agresión. Las autoridades del fútbol mexicano lanzaron un comunicado lamentando los incidentes, ya que en el Chivas-Juárez que se disputó más temprano también hubo una situación similar.
Según la Liga MX, dos personas fueron capturadas por la pelea en el Tigres-América.