Tiktokers de Honduras-El Salvador: Elsa Oseguera toma decisión tras invitación

Supremo le hizo una invitación a Elsa Oseguera para el juego de los TikTokers entre Honduras vs El Salvador y ella ha dado respuesta.
Luego del éxito en el partido de ida entre TikTokers de Honduras y El Salvador, los ánimos siguen creciendo de cara al juego de vuelta en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
En el primer round, los salvadoreños se impusieron por 3-2, por lo que la revancha sigue más viva que nunca. Para esta nueva batalla, Supremo ha reunido a nuevas personalidades que tendrán distintas facetas para este juego.
Unos de los primeros en sumarse fueron Salvador Nasralla y Rely Maradiaga, quienes prestarán su voz para la narración del esperado partido entre creadores de contenido.
"Se acepta la invitación. Será un gusto narrar la revancha junto a Salvador Nasralla. ¡Vamos por la victoria!", dijo el comunicador deportivo en sus redes sociales.
Asimismo, también anunció que Eduardo Maldonado tomará el banquillo para ser el nuevo entrenador de la Selección de TikTokers hondureños, que busca tomar revancha luego del 3-2 obtenido en el Estadio Las Delicias.
En un reciente live, Supremo, a petición de sus seguidores, llamó a Elsa Oseguera para hacerle la invitación y para sumarse al apoyo a los creadores de contenido, mismo donde participa su esposo Davis Flow.
Davis fue uno de los protagonistas en el juego en tierras cuscatlecas. Abrió el marcador con un golazo desde los linderos del área; ahora para el partido de vuelta le hicieron la invitación a Elsa para darle apoyo.
"La gente me está poniendo a llamar a Elsa, porque te quiere en el estadio en cámara y yo te estoy invitando", le dijo Supremo a Elsa Oseguera, quien tampoco dudó en contestar.
"A mi nadie me ha invitado... dice don Eduardo que uno puede ir de zampa** donde no lo han invitado", respondió Elsa y Supremo le aclaró que por eso era la llamada.
"Entonces te estoy invitando delante de las personas, 'Elsa Oseguera, ¿acepta usted ir a la partido de TikTokers donde va a estar su esposo?", le dijo el creador de contenido catracho en plena transmisión.
En la intervención, Elsa Oseguera no tardó en darle respuesta y le dijo: "Déjame pensar... claro que sí Supremo"."Muchas gracias", agregaba
Se espera la presencia de la reconocida periodista catracha para el partido contra El Salvador en el Estadio Morazán, donde participa su esposo Davis Flow.
El juego de vuelta será el próximo viernes 22 de agosto en el recinto sampedrano a las 6:00 PM.
Personalidades como Chauder Morazán, 'La More', Brayan 'La Playa', Los Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, Barbarito, Davis Flow, 'Dembélé hondureño' y el mismo Supremo.