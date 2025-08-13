Salvador se une al juego de TikTokers: Supremo hace petición a Eduardo Maldonado

¡La revancha! Luego del exitoso partido de ida entre los TikTokers de Honduras vs El Salvador, Supremo, quien lidera al equipo ha revelado nuevos detalles a días del esperado juego de vuelta.
En la ida, los catrachos perdieron por 3-2 ante el conjunto salvadoreño y el próximo 22 de agosto los recibirán en el Estadio Morazán para el esperado juego.
Sin embargo, para la vuelta se esperan nuevos invitados. Grandes personalidades en el medio deportivo de Honduras se han unido para conformar parte de este gran duelo que une entretenimiento y deporte.
En primera instancia, los creadores de contenido de Honduras confirmaron los precios para el partido y quedaron así: Sol 50 Lempiras y Silla 150 Lempiras.
Para esta fiesta deportiva y de entretenimiento, se han ido sumando reconocidas personalidades del medio, dos de ellos fueron incorporados para la narración del mismo.
Se trata de Salvador Nasralla y Rely Maradiaga, quienes ya confirmaron su presencia para poder formar parte de este mediático duelo entre creadores de contenido de Honduras y El Salvador.
Supremo le hizo la invitación a Salvador y en un live, ambos se mostraron positivos colaborando para el juego. El actual candidato a la presidencia lo compartió en sus redes sociales.
"Muchas gracias... Vamos Honduras", dijo en el live Salvador Nasralla en la charla con Supremo.
Posteriormente, Rely Maradiaga también fue otro de los llamados a unirse al evento. El mismo replicó en sus redes sociales la confirmación y le dejó un mensaje a Supremo.
"Se acepta la invitación. Será un gusto narrar la revancha junto a Salvador Nasralla. ¡Vamos por la victoria!", dijo el comunicador deportivo en sus redes sociales.
Asimismo, luego de la derrota en la ida, también habrá cambio en el cuerpo técnico. Supremo ha anunciado que el periodista Eduardo Maldonado tomará las riendas del equipo como el entrenador.
Por lo tanto, el "Loco de la Selva" pasará a ser el presidente del equipo de TikTokers de Honduras.
En dicho anuncio sobre el nuevo técnico, Supremo le hizo una petición a Eduardo Maldonado: "¡El hombre más poderoso de Honduras ahora es DT de la Selección Nacional de Tiktokers y el capitán le pide que le lleve a su princesa Milagro Flores!".
El creador de contenido espera contar con la presencia de Milagro, que estuvo ausente en la ida en el Estadio Las Delicias de El Salvador. La reconocida presentadora le había pedido varios goles a Supremo, pero este solo pudo marcar el último gol de los catrachos en la derrota 3-2 ante El Salvador.
El juego entre TikTokers de Honduras contra El Salvador será el próximo viernes 22 de agosto en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.