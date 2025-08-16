  1. Inicio
Seleccionado de tiktokers de Honduras se une a conocido equipo hondureño

Uno de los influencers de la selección hondureña sorprendió tras unirse a los trabajos de pretemporada de un equipo catracho.

Un integrante de la selección de tiktokers de Honduras sorpresivamente se ha unido a un conocido equipo del fútbol hondureño.
La selección de tiktokers de Honduras cuenta con buena cantidad de influencers y uno de ellos sorprendió tras conocerse de que se unió a un equipo del fútbol hondureño.
La selección de tiktokers de Honduras perdió 2-3 ante El Salvador en el primer juego y este viernes 22 de agosto es el duelo de vuelta en San Pedro Sula.
La vuelta entre los tiktokers de Honduras y de El Salvador se realizará el 22 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el estadio Morazán y se espera un llenazo ya que se agotaron los boletos.
César Murillo es uno de los chicos que forma parte de la selección de tiktokers de Honduras y sorpresivamente se ha unido a un equipo del fútbol hondureño.
César Murillo jugó en el duelo de ida portando el dorsal 2 ante El Salvador.

Ahora César Murillo, amigo de Supremo, sorprendió tras informar de que se ha unido a un equipo hondureño de cara a la revancha que sostendrán tiktokers de Honduras ante El Salvador.

El tiktokers César Murillo sorpresivamente para muchos se ha unido a los trabajos de la Real Sociedad de Tocoa, uno de los equipos más reconocidos del fútbol hondureño.
César Murillo está entrenando con la Real Sociedad de Tocoa.

"Gracias a la Real Sociedad por darme la oportunidad de formar parte de sus entrenamientos para ir en forma contra El Salvador”, fue el mensaje del tiktoker César Murillo.

La Real Sociedad de Tocoa le abrió las puertas a César Murillo para que pueda llegar en forma de cara a la revancha que sostendrán tiktokers de Honduras contra los de El Salvador.

"Gracias a Dios estamos con la Real Sociedad, nos estamos preparando físicamente ", señaló el tiktoker César Murillo.
"Estoy en el equipo más grande del Bajo Aguán, le estamos metiendo para el partido", indicó el joven.
César Murillo ha demostrado que está tomando en serio el partido al igual que el resto de los tiktokers de Honduras.

César Murillo Jr. es un influencer hondureño, activo principalmente en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, donde crea contenido relacionado con humor, baile y posiblemente cultura catracha.
Los tiktokers de Honduras y de El Salvador se enfrentarán el próximo 22 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 6 de la tarde.
