¿Qué pasó con el tiktoker de Honduras detenido por Interpol? Toman decisión

"Un ciudadano de nacionalidad hondureña, fue aprehendido por unidades de la Oficina Central Nacional de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por su relación a investigaciones en dicho país por delitos de agresión sexual y violación contra un menor", informó la Policía de Panamá.