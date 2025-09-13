¿Qué pasó con el tiktoker de Honduras detenido por Interpol? Toman decisión

Surge nueva información sobre el tiktoker de la selección de Honduras que fue detenido en Panamá en la previa del partido que disputaron en Sao Paulo ante influencers de Brasil.
En las últimas horas surgieron nuevas noticias sobre el joven hondureño.
El pasado 5 de septiembre fue detenido en Panamá cuando iba junto a los creadores de contenido a Brasil. Se trata del tiktoker conocido como Richard Ríos quien fue abordado por Intepol en el Aeropuerto Tocumen en Ciudad de Panamá.
"Un ciudadano de nacionalidad hondureña, fue aprehendido por unidades de la Oficina Central Nacional de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por su relación a investigaciones en dicho país por delitos de agresión sexual y violación contra un menor", informó la Policía de Panamá.
En las últimas horas, Supremo lanzó una campaña en GoFoundMe para recolectar fondos y ayudar económicamente al joven de 24 años.
Hasta este 13 de septiembre, se han recaudado 730 dólares para apoyar al chico hondureño.
Su nombre es Daniel Coly y es originario de Limón, Colón.
Se conoció que la campaña que inició Supremo es para que tenga un buen abogado y lo ayude a salir librado ante la situación legal que enfrenta.
"El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras, y tenía como destino São Paulo, Brasil; sin embargo, su escala se vio interrumpida y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", citó la Policía cuando Coly fue detenido en Panamá.
El informe oficial de la Interpol indica que el tiktoker hondureño será extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder a los graves cargos establecidos en la orden de detención.
Tampoco se ha brindado información si él sigue en Panamá o fue trasladado a Honduras, es algo que sus familiares han preferido mantener en silencia ante el requerimiento.
Daniel Coly, conocido como Richard Ríos, vio frustrado su viaje a Brasil y seguir siendo parte del equipo de los tiktokers hondureños. De momento se inició una campaña para recolectarle fondos y apoyarlo
La familia de Coly explicó que el tiktoker era residía en Estados Unidos legalmente desde que era adolescente, donde comenzó a incursionar en el fútbol, ganándose una beca completa para continuar con sus estudios gracias a sus calificaciones. La beca era una oportunidad para su camino como jugador semiprofesional.
"Daniel fue acusado de estar involucrado con una menor. Desde su arresto, ha enfrentado grandes injusticias en el sistema legal de Estados Unidos", señaló la familia de "Richard Ríos hondureño" en un comunicado.
"Richard Ríos Hondureño" ha ganado notoriedad en redes sociales creando contenido relacionado con fútbol y rutinas de ejercicio. El tiktoker se ha comparado físicamente con el futbolista colombiano Richard Ríos, fichaje de esta temporada del Benfica de Portugal.
Daniel Coly, más conocido como el Richard Ríos hondureño (por su parecido con el futbolista colombiano del mismo nombre), ha estado en polémica al ser detenido en Panamá, situación que le impidió llegar al partido entre tiktokers hondureños y brasileños.