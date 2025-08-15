Supremo sorprende con noticia inesperada: próximo rival de tiktokers de Honduras y ¿Costly?

Supremo confirmó cuál será el próximo rival de la selección de tiktokers de Honduras y anunció dónde se jugará el partido contra El Salvador.
La selección de creadores de contenido de Honduras se medirá este viernes 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán ante El Salvador, en el partido de vuelta denominado como "La Revancha".
En el encuentro de ida, disputado en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, los salvadoreños se impusieron por marcador de 3-2 ante los dirigidos por El Loco de la Selva, reconocido creador de contenido.
Al cierre del encuentro, Supremo marcó el segundo para Honduras pero no le ajustó y el triunfo fue para los tiktokerssalvadoreños.
Supremo, uno de los principales organizadores y máxima figura del evento, confirmó en un live de TikTok el próximo rival del equipo de tiktokers de Honduras.
Tras enfrentar a El Salvador, el equipo hondureño se medirá a la selección de tiktokersde Brasil.
Según trasciende en redes sociales, el partido entre hondureños y 'Canarinhos' está previsto para el 9 de septiembre.
Dicho partido entre tiktokersde Honduras y Brasil se jugará en territorio brasileño, informó Supremo en una transmisión en vivo.
Ante esto, el exmundialista Carlo Costly respondió con humor: “Vaya, ya habló”.
El famoso creador de contenido evitó entrar en más detalles y aclaró que el tema lo discutirán en privado con el exmundialista con la Selección de Honduras en Brasil 2014.
Cabe destacar que, para el compromiso ante El Salvador, se estableció que ningún jugador profesional podía integrar la plantilla, por lo cual Costly no estará disponible para ese duelo.
No obstante, se ha rumorado en redes sociales que se están haciendo gestiones para que un exfutbolista pueda reforzar al equipo este viernes 22 en el Morazán.
Sin embargo, no es nada oficial hasta el momento y se espera que solo tiktokers disputen el encuentro.
Supremo confirmó que el partido entre los tiktokers de Honduras y El Salvador no cambiará de sede tras los rumores que surgieron de una modificación. "Se jugará en el Morazán. A llenar el estadio y que sientan la presión catracha", escribió en sus redes sociales.
Supremo estuvo inspeccionando el estadio Morazán, así como los camerinos que usarán los creadores de contenido.
Por último, Supremo aseguró que, una vez finalice el partido ante El Salvador, comprará los boletos para viajar a Brasil, donde representarán a Honduras en este nuevo reto internacional que está siendo un éxito total ante los 'Cuscatlecos'.