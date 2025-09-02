  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras

La selección de tiktokers de Honduras se enfrentará a Brasil en duelo a realizarse este domingo 7 de septiembre en Sao Paulo.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
1 de 17

Supremo ha encendido las alarmas en la selección de tiktokers de Honduras.

 Fotos Mauricio Ayala e Instagram.
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
2 de 17

Luego de cobrar venganza en el Estadio Morazán de San Pedro Sula ante El Salvador, la selección tiktokera de Honduras se alista para un nuevo desafío.
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
3 de 17

La selección de tiktokers de Honduras se estará enfrentando a Brasil y este martes 2 de julio comenzó su preparación de cara al duelo ante brasileños.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
4 de 17

El duelo entre los tiktokers de Honduras y Brasil se estará realizando este domingo 5 de septiembre en la ciudad de Sao Paulo.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
5 de 17

En el primer día de entrenamiento de los tiktokers de Honduras, su líder Supremo ha brindado una noticia preocupante.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
6 de 17

Supremo podría perderse el partido que disputarán los tiktokers de Honduras y Brasil. A continuación los detalles de su posible ausencia.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
7 de 17

En charla con Diario El Heraldo, Supremo reveló que se encuentra lesionado y como consecuencia podría perderse el duelo ante Brasil.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
8 de 17

Lester Alberto Cardona Meza, mejor conocido como Supremo, y capitán de los tiktokers, adelantó que tiene una sobrecarga muscular y que su presencia no está garantizada sobre el terreno de juego.
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
9 de 17

"Ando lesionado, medio acalambrado, no puedo correr, y el goleador de la 'H' tiene que andar al cien", señaló Supremo.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
10 de 17

"Posiblemente no juegue, ando buscando un terapeuta para que me pueda chequear y me diga si puedo jugar", reveló Supremo.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
11 de 17

Sobre sus molestias, explicó que "fue después del partido (ante El Salvador), como no entrené ni calenté, podría ser una sobrecarga".
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
12 de 17

Supremo fue una de las figuras en el juego realizado ante los tiktokers de El Salvador en el estadio Morazán ya que marcó uno de los goles.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
13 de 17

Supremo informó que Davis Flow podría ser uno de sus reemplazos en caso de no jugar ante Brasil.
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
14 de 17

Cabe recalcar que la selección de tiktokers de Honduras está siendo entrenada por Ramón Enrique Maradiaga.

Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
15 de 17

Seguidamente, Supremo reveló que la selección de titktokers también jugará en Tegucigalpa. "Contra Nicaragua o Brasil posiblemente se juegue acá, queremos que la gente llegue y llene el estadio. Brasil viene el 26 para acá y el 19 no sabemos si vamos a Nicaragua primero o ellos vienen acá".
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
16 de 17

Acerca de la convocatoria para medirse ante los brasileños en Sao Paulo: "Son los mismos, soy leal, los que están de primero están hasta el final conmigo. Rambo y Costly no van. Van a jugar los mismos que estuvieron contra El Salvador, no va nadie más".
Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras
17 de 17

Por otro lado, Supremo valoró todo lo que ha logrado con estos partidos de entretenimiento. "Es un trabajo, porque mientras nosotros estamos entrenando, haciendo este show, también estamos facturando, entonces es parte del negocio. Queríamos sentir lo que es representar a Honduras".
Cargar más fotos