Supremo enciende las alarmas en selección de tiktokers de Honduras

Supremo ha encendido las alarmas en la selección de tiktokers de Honduras.
Luego de cobrar venganza en el Estadio Morazán de San Pedro Sula ante El Salvador, la selección tiktokera de Honduras se alista para un nuevo desafío.
La selección de tiktokers de Honduras se estará enfrentando a Brasil y este martes 2 de julio comenzó su preparación de cara al duelo ante brasileños.
El duelo entre los tiktokers de Honduras y Brasil se estará realizando este domingo 5 de septiembre en la ciudad de Sao Paulo.
En el primer día de entrenamiento de los tiktokers de Honduras, su líder Supremo ha brindado una noticia preocupante.
Supremo podría perderse el partido que disputarán los tiktokers de Honduras y Brasil. A continuación los detalles de su posible ausencia.
En charla con Diario El Heraldo, Supremo reveló que se encuentra lesionado y como consecuencia podría perderse el duelo ante Brasil.
Lester Alberto Cardona Meza, mejor conocido como Supremo, y capitán de los tiktokers, adelantó que tiene una sobrecarga muscular y que su presencia no está garantizada sobre el terreno de juego.
"Ando lesionado, medio acalambrado, no puedo correr, y el goleador de la 'H' tiene que andar al cien", señaló Supremo.
"Posiblemente no juegue, ando buscando un terapeuta para que me pueda chequear y me diga si puedo jugar", reveló Supremo.
Sobre sus molestias, explicó que "fue después del partido (ante El Salvador), como no entrené ni calenté, podría ser una sobrecarga".
Supremo fue una de las figuras en el juego realizado ante los tiktokers de El Salvador en el estadio Morazán ya que marcó uno de los goles.
Supremo informó que Davis Flow podría ser uno de sus reemplazos en caso de no jugar ante Brasil.
Cabe recalcar que la selección de tiktokers de Honduras está siendo entrenada por Ramón Enrique Maradiaga.
Seguidamente, Supremo reveló que la selección de titktokers también jugará en Tegucigalpa. "Contra Nicaragua o Brasil posiblemente se juegue acá, queremos que la gente llegue y llene el estadio. Brasil viene el 26 para acá y el 19 no sabemos si vamos a Nicaragua primero o ellos vienen acá".
Acerca de la convocatoria para medirse ante los brasileños en Sao Paulo: "Son los mismos, soy leal, los que están de primero están hasta el final conmigo. Rambo y Costly no van. Van a jugar los mismos que estuvieron contra El Salvador, no va nadie más".
Por otro lado, Supremo valoró todo lo que ha logrado con estos partidos de entretenimiento. "Es un trabajo, porque mientras nosotros estamos entrenando, haciendo este show, también estamos facturando, entonces es parte del negocio. Queríamos sentir lo que es representar a Honduras".