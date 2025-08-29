Supremo le responde a ex de Liga Nacional tras crítica por partido de Tiktokers

Varios creadores de contenido le respondieron al excomisionado de Liga Nacional tras sus recientes declaraciones.
El juego entre Tiktokers de Honduras vs El Salvador sigue resonando y son muchos los comentarios que se generaron tras el evento de los creadores de contenido. Sin embargo, hubo otros que no lo tomaron tan bien y Supremo le respondió.
Fue el pasado viernes 22 de agosto que se llevó a cabo el partido que unió el deporte y el entretenimiento. Los catrachos vencieron por 2-1 a los salvadoreños, en un show que tuvo más de 18 mil personas presentes.
El éxito de este partido provocó la reacción de varios personajes ligados al fútbol profesional en Honduras, unos a favor y otros que no estuvieron tan de acuerdo con el tema.
Lo cierto es que, el partido tuvo varios show, tanto musicales, pomponeras y hasta polémica cuando los visitantes querían abandonar el juego.
Algunos siguieron el ejemplo para hacer mercadeo con sus equipos y otros estuvieron en desacuerdo, uno de ellos fue Benjamín Romero, quien era comisionado de Liga Nacional de Honduras y le consultaron su opinión sobre el partido de creadores de contenido.
"Incomparable que se hable de un partido de influenciadores, al que posiblemente haya ido gente que nunca ha ido al estadio. Fueron a hacer cosas que no son de fútbol", comenzó.
"A veces se le puede decir alguna palabra que puede parecer despectiva, pero no. Las familias van al circo a ver ese tipo de espectáculo, este era un tipo de espectáculo similar", agregó el exdirectivo.
"La gente que se ha equivocado en comparar este evento, que es muy respetable, que es cero fútbol". La opinión de Benjamín Romero provocó disgusto en los tiktokers hondureños y uno de ellos salió al paso.
Fue el mismo Supremo, organizador y uno de los líderes de los tiktokers hondureños que no dudó en responder en redes sociales.
"Mejores goles que en la liga", comentó Supremo en el video de las declaraciones de Romero.
"¿Basketball jugamos entonces?", le respondió Caracolito, otro de los tiktokers que fueron protagonistas en el partido.
"¿Cómo los van apoyar con esos precios tan altos?", comentaba el "Raphinha catracho".
Cabe destacar que esas fueron una de las últimas declaraciones del colombiano Benjamín Romero, quien horas después presentó su renuncia como comisionado de la Liga Nacional. La Liga notificó que Romero tomó la decisión de renunciar debido a motivos personales, ya que se le presentó un asunto de carácter estrictamente familiar que requiere de atención inmediata.
Por su parte, Supremo ya se encuentra preparando los siguientes partidos de la Selección de Tiktokers de Honduras ante Brasil el 7 de septiembre y contra Nicaragua el 13 de septiembre, ambos partidos como visitantes.
Supremo fue uno de los líderes en la organización del segundo juego contra El Salvador, en un evento que tuvo gran éxito en el país cinco estrellas, pero que generó diferentes comentarios.