Supremo sorprende y hace confesión tras partido de TikTokers: "Me tenía chantajeado"

La "Revancha" entre TikTokers de Honduras vs El Salvador tuvo grandes emociones, sin embargo, no todo fue color de rosa. Luego del partido, Supremo hizo una confesión sobre uno de sus rivales: "Me tenía chantajeado", dijo.
Los catrachos cobraron venganza y vencieron por 2-1 a los salvadoreños, en un juego que tuvo de todo en San Pedro Sula.
La "H Tiktokera" comenzó ganando con un gol de penal de Supremo, pero los creadores de contenido de El Salvador iniciaron con su molestia e incluso amenazaban con abandonar el partido.
"El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó...", se quejó en sus redes sociales el tiktoker salvadoreño "Soy El Ricky".
Ricky fue uno de los más molestos durante en el encuentro ante los catrachos y advirtieron en varias ocasiones con irse del partido. Luego de hablar con los creadores de contenido hondureño, el juego se reanudaba.
El partido lo terminaron ganando los locales, pero las quejas de los salvadoreños no faltaron y ante esto, Supremo hizo una sorpresiva confesión tras el juego y sobre "Soy el Ricky".
"Él no quería venir gente (Ricky), me tenía chantajeado... me decía 'no, no voy a ir', pero agrandado", le comentaba el reconocido creador de contenido a sus seguidores.
Asimismo, reveló que esa actitud le molestaba: "Eso a mi me tocaba el ego, por que yo soy un amigo buena onda, vos tenés un evento allá, le dije a los muchachos 'hey, el canal solo tiene 3 mil seguidores', todo mundo subiendo videos", contó sobre el apoyo en el primer partido.
"Ustedes saben que si nosotros los hondureños no hacemos marketing y yendo a El Salvador, no hubieran tenido esas visitas, nunca en la pu** vida, y él lo sabe", alega Supremo.
En varios tramos del partido, Ricky quería abandonar el juego y es algo que no gustó ni a la afición ni a los mismos creadores que organizaron el evento en San Pedro Sula.
"A mi lo que me tenía maleado, no vieron que se quería ir...", le explicaba a sus seguidores.
Asimismo, detalló lo que pasó y por qué se debió el retraso del encuentro: "El partido era a las 7:00 PM, yo quería un show más, a las 6 cité a la gente porque conozco a los hondureños, ¿me entienden ahora? Y esa mierd** que me están chantajeando me estaba tocando el ego, todos los chicos sabían".
Por su parte, Soy El Ricky mostró su descontento tras el partido y sobre Supremo expresó: "me dijo que no salíamos vivos de Honduras si nos retirábamos del juego, el árbitro no nos pitó un penal y nos anularon un gol".
"Nos robaron. En El Salvador tratamos bien a la gente, nosotros dimos seguridad"... y agregaba: "supuestamente son profesionales. Yo no vuelvo a salir, mejor hay que hacer los juegos en El Salvador", fue otra queja del tiktoker salvadoreño.
Los creadores de contenido de Honduras se quedaron con "La Revancha" luego de vencer por 2-1 a El Salvador. Se vivió un histórico encuentro tras fusionar el deporte y entretenimiento.
