Supremo sorprende y hace confesión tras partido de TikTokers: "Me tenía chantajeado"

Asimismo, detalló lo que pasó y por qué se debió el retraso del encuentro: "El partido era a las 7:00 PM, yo quería un show más, a las 6 cité a la gente porque conozco a los hondureños, ¿me entienden ahora? Y esa mierd** que me están chantajeando me estaba tocando el ego, todos los chicos sabían".