Jugaron al menos dos Mundiales y suman más tiempo sin clasificar a uno: ¡Honduras en la lista!

Chile – 11 años. Último Mundial: Brasil 2014. Participaciones: 9. La generación dorada de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo llevó a Chile a ganar dos Copas América (2015 y 2016), pero el relevo generacional no llegó a tiempo y la Roja se quedó fuera de Rusia 2018, Catar 2022 y se acumularán más años porque ha quedado fuera del 2026.