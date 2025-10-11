Jugaron al menos dos Mundiales y suman más tiempo sin clasificar a uno: ¡Honduras en la lista!

Muchas de estas selecciones han disputado al menos dos Mundiales, pero ya llevan bastante tiempo sin poder clasificar a una Copa del Mundo. Entre ellas, dos de Concacaf y una campeona.
Honduras – 11 años. Último Mundial: Brasil 2014. Participaciones: 3. La 'H' vivió su época dorada entre 2010 y 2014 bajo el mando de Reinaldo Rueda y Luis Suárez. Desde entonces, el fútbol hondureño atraviesa una profunda reconstrucción, con la esperanza de volver en el camino hacia 2026.
Grecia – 11 años. Último Mundial: Brasil 2014. Participaciones: 3. Campeona de la Euro 2004, Grecia ha tenido altibajos desde entonces. Su última participación mundialista fue en Brasil, donde llegó a octavos de final.
Costa de Marfil – 11 años. Último Mundial: Brasil 2014. Participaciones: 3. La generación de Drogba, Touré y Gervinho puso al país en el mapa mundial, pero la selección marfileña no ha logrado repetir la clasificación pese a su talento individual.
Chile – 11 años. Último Mundial: Brasil 2014. Participaciones: 9. La generación dorada de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo llevó a Chile a ganar dos Copas América (2015 y 2016), pero el relevo generacional no llegó a tiempo y la Roja se quedó fuera de Rusia 2018, Catar 2022 y se acumularán más años porque ha quedado fuera del 2026.
Italia – 11 años. Último Mundial: Brasil 2014. Participaciones: 18. El caso más sorprendente. Cuatro veces campeona del mundo, Italia lleva dos ediciones consecutivas sin clasificarse (2018 y 2022), pese a ser campeona de la Euro 2020. Un símbolo de crisis y frustración en una potencia histórica.
Corea del Norte – 15 años. Último Mundial: Sudáfrica 2010. Participaciones: 2. Recordada por su participación heroica en 1966 y su regreso en 2010, la selección norcoreana se ha mantenido aislada del panorama internacional, limitando su progreso futbolístico.
Eslovenia – 15 años. Último Mundial: Sudáfrica 2010. Participaciones: 2. Un equipo pequeño, pero competitivo. Desde su última participación ha estado cerca, aunque le ha faltado contundencia en momentos clave.
Sudáfrica – 15 años. Último Mundial: Sudáfrica 2010.Participaciones: 3. Fue anfitriona del primer Mundial africano, pero desde entonces no ha vuelto a clasificar. Los 'Bafana Bafana' viven una etapa de reconstrucción y apunta a volver para 2026.
República Checa – 19 años. Último Mundial: Alemania 2006. Participaciones: 2 (como República Checa). Heredera de la histórica Checoslovaquia, la actual República Checa no ha vuelto desde 2006, cuando contaba con Nedvěd y Rosický. Hoy sigue siendo competitiva en Eurocopas, pero le falta regularidad en las eliminatorias.
Turquía – 23 años. Último Mundial: Corea-Japón 2002. Participaciones: 2. En 2002 sorprendió al mundo con un histórico tercer lugar, pero desde entonces no ha vuelto a clasificarse. Una de las ausencias más notables en Europa, dado el potencial de su liga y cantera.
Irlanda – 23 años. Último Mundial: Corea-Japón 2002. Participaciones: 3. Aquel Mundial fue recordado por su polémica interna (la pelea entre Roy Keane y el DT Mick McCarthy). Desde entonces, Irlanda ha quedado siempre cerca, cayendo en repechajes o por diferencia mínima.
Rumania – 27 años. Último Mundial: Francia 1998. Participaciones: 7. El adiós de Gheorghe Hagi marcó el fin de una era dorada. Rumania, que alcanzó los cuartos de final en EE. UU. 1994, no ha logrado consolidar una nueva generación que la lleve de regreso.
Bulgaria – 27 años. Último Mundial: Francia 1998. Participaciones: 7. El equipo que maravilló al mundo con Hristo Stoichkov en 1994 (semifinalista) se desintegró poco después. Desde entonces, Bulgaria no ha encontrado estabilidad deportiva ni una figura que la lidere.
Escocia – 27 años. Último Mundial: Francia 1998. Participaciones: 8. Clásico del fútbol británico, Escocia fue habitual en los Mundiales del siglo XX. Hoy mantiene una selección competitiva, pero en las últimas eliminatorias ha caído en repechajes. Su regreso parece cada vez más cerca.
Noruega – 27 años. Último Mundial: Francia 1998. Participaciones: 3. Con estrellas como Martin Ødegaard y Erling Haaland, el presente de la selección noruega promete, pero el país nórdico sigue sin romper una racha de más de dos décadas fuera del Mundial. Su última participación fue cuando aún despuntaba Tore André Flo.
Austria – 27 años. Último Mundial: Francia 1998. Participaciones: 7. Una de las selecciones europeas más tradicionales, presente en los primeros torneos de la FIFA, no ha vuelto a clasificar desde 1998. Aun así, se ha mantenido activa en Eurocopas, pero sin éxito en los clasificatorios al Mundial.
Bolivia – 31 años. Último Mundial: Estados Unidos 1994. Participaciones: 3. La generación de Marco 'El Diablo' Etcheverry y Erwin Sánchez llevó a Bolivia a su única clasificación por mérito propio. Desde entonces, el combinado altiplánico ha sido irregular en eliminatorias sudamericanas, sin poder repetir aquella gesta.
Irlanda del Norte – 39 años. Último Mundial: México 1986. Participaciones: 3. Su época dorada fue en los 80 con héroes como Pat Jennings y Norman Whiteside. Desde entonces, pese a campañas destacadas en eliminatorias y la Eurocopa 2016, no ha conseguido volver a un Mundial.
Hungría – 39 años. Último Mundial: México 1986. Participaciones: 9. Potencia histórica en los años 50, subcampeona en 1938 y 1954, la selección húngara fue cuna de figuras legendarias como Puskás o Kocsis. Sin embargo, tras los 80 su nivel se desplomó. Aunque ha vuelto a la Eurocopa, sigue sin poder romper la barrera de la clasificación mundialista.
El Salvador – 43 años. Último Mundial: España 1982. Participaciones: 2 (1970, 1982). La selección cuscatleca lleva más de cuatro décadas sin volver a un Mundial. Aquella participación en 1982 terminó marcada por la histórica goleada que sufrió 10-1 ante Hungría. Desde entonces, entre crisis institucionales y falta de renovación futbolística, la Selecta no ha podido regresar a la máxima cita.