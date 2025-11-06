Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador

Así fue el primer entrenamiento de la Selección de Honduras de cara al partido contra Nicaragua por las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026. Baja sensible en la primera práctica.
El Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari acogió a los seleccionados hondureños que recibieron las primeras instrucciones de Reinaldo Rueda.
Los jugadores de la Selección de Honduras llegaron por la tarde al campo en el que entrenaron en el CAR del Olimpia, a la espera de los legionarios hondureños.
Alexy Vega, Luis Santamaría y Getsel Montes, listos para darlo todo en la primera práctica de la Selección de Honduras.
Erick 'Yío' Puerto, futbolista del Platense, vivió con mucha alegría su primer entrenamiento con la Selección de Honduras de cara a los partidos eliminatorios contra Nicaragua y Costa Rica.
Como es habitual bajo el mando de Reinaldo Rueda, los seleccionados y cuerpo técnico realizaron una oración antes de empezar el entrenamiento.
Previo al entreno de este jueves, los seleccionados nacionales recibieron los mandatos de Reinaldo Rueda en el CAR.
Los futbolistas de la Selección de Honduras realizando trabajos de estiramiento antes de empezar con lo bueno en la sesión de la tarde.
La Selección de Honduras visita a Nicaragua el próximo jueves 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.
La mayoría de jugadores que estuvieron en el primer entrenamiento de la Selección de Honduras son de la Liga Nacional.
A Cristopher Meléndez, jugador del Motagua, le tocó estar en el rondo del entrenamiento de Honduras.
Reinaldo Rueda tuvo una charla privada con Yustin Arboleda, quien escuchó atentamente las indicaciones del seleccionador de Honduras.
Dereck Moncada y Jorge Benguché aparecen en primera plana del lente de Diario La Prensa. El joven delantero recibió su primer llamado a la Selección Mayor de Honduras.
Marlon 'Machuca' Ramírez es otra de las grandes sorpresas que fueron llamados a la Selección de Honduras. El jugador del Olancho FC se mostró contento por vestir los colores del combinado nacional.
Reinaldo Rueda también estuvo charlando con el lateral izquierdo Franklin Flores, del Real España.
La alarma se encendió en la Selección de Honduras: Jorge Álvarez se ausentó del primer entrenamiento por un cuadro gripal.
Erick 'Yío' Puerto es una de las gratas sorpresas que tiene la Selección de Honduras para los duelos del mes de noviembre por la Eliminatoria Mundialista.
Edson Danilo Palacios, del Real España, también fue de las sorpresas de Reinaldo Rueda.
Erick 'Yío' Puerto disfrutó de su primer entrenamiento con la Selección de Honduras. ¡Era el más feliz de todos!
El delantero del Platense se ganó su convocatoria a base de goles en la Liga Nacional, donde suma 11 goles en el Torneo Apertura 2025, siendo el segundo máximo goleador de la tabla.
José Mario Pinto es una de las cartas que tiene la Selección de Honduras en el ataque. El futbolista del Olimpia estuvo charlando con Erick Puerto.
Edrick Menjívar se alista para defender la portería de la Selección de Honduras ante Nicaragua y Costa Rica.