Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador

La Selección de Honduras arrancó este jueves su preparación para el partido contra Nicaragua por las eliminatorias mundialistas.

Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
1 de 22

Así fue el primer entrenamiento de la Selección de Honduras de cara al partido contra Nicaragua por las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026. Baja sensible en la primera práctica.

 FOTOS: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
2 de 22

El Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari acogió a los seleccionados hondureños que recibieron las primeras instrucciones de Reinaldo Rueda.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
3 de 22

Los jugadores de la Selección de Honduras llegaron por la tarde al campo en el que entrenaron en el CAR del Olimpia, a la espera de los legionarios hondureños.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
4 de 22

Alexy Vega, Luis Santamaría y Getsel Montes, listos para darlo todo en la primera práctica de la Selección de Honduras.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
5 de 22

Erick 'Yío' Puerto, futbolista del Platense, vivió con mucha alegría su primer entrenamiento con la Selección de Honduras de cara a los partidos eliminatorios contra Nicaragua y Costa Rica.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
6 de 22

Como es habitual bajo el mando de Reinaldo Rueda, los seleccionados y cuerpo técnico realizaron una oración antes de empezar el entrenamiento.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
7 de 22

Previo al entreno de este jueves, los seleccionados nacionales recibieron los mandatos de Reinaldo Rueda en el CAR.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
8 de 22

Los futbolistas de la Selección de Honduras realizando trabajos de estiramiento antes de empezar con lo bueno en la sesión de la tarde.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
9 de 22

La Selección de Honduras visita a Nicaragua el próximo jueves 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
10 de 22

La mayoría de jugadores que estuvieron en el primer entrenamiento de la Selección de Honduras son de la Liga Nacional.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
11 de 22

A Cristopher Meléndez, jugador del Motagua, le tocó estar en el rondo del entrenamiento de Honduras.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
12 de 22

Reinaldo Rueda tuvo una charla privada con Yustin Arboleda, quien escuchó atentamente las indicaciones del seleccionador de Honduras.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
13 de 22

Dereck Moncada y Jorge Benguché aparecen en primera plana del lente de Diario La Prensa. El joven delantero recibió su primer llamado a la Selección Mayor de Honduras.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
14 de 22

Marlon 'Machuca' Ramírez es otra de las grandes sorpresas que fueron llamados a la Selección de Honduras. El jugador del Olancho FC se mostró contento por vestir los colores del combinado nacional.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
15 de 22

Reinaldo Rueda también estuvo charlando con el lateral izquierdo Franklin Flores, del Real España.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
16 de 22

La alarma se encendió en la Selección de Honduras: Jorge Álvarez se ausentó del primer entrenamiento por un cuadro gripal.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
17 de 22

Erick 'Yío' Puerto es una de las gratas sorpresas que tiene la Selección de Honduras para los duelos del mes de noviembre por la Eliminatoria Mundialista.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
18 de 22

Edson Danilo Palacios, del Real España, también fue de las sorpresas de Reinaldo Rueda.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
19 de 22

Erick 'Yío' Puerto disfrutó de su primer entrenamiento con la Selección de Honduras. ¡Era el más feliz de todos!

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
20 de 22

El delantero del Platense se ganó su convocatoria a base de goles en la Liga Nacional, donde suma 11 goles en el Torneo Apertura 2025, siendo el segundo máximo goleador de la tabla.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
21 de 22

José Mario Pinto es una de las cartas que tiene la Selección de Honduras en el ataque. El futbolista del Olimpia estuvo charlando con Erick Puerto.

 FOTO: David Romero
Selección de Honduras tuvo primer entreno, caras nuevas y alarma con jugador
22 de 22

Edrick Menjívar se alista para defender la portería de la Selección de Honduras ante Nicaragua y Costa Rica.

 FOTO: David Romero
