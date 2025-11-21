La eliminación de Honduras deja a equipos de la Liga Nacional sin millones

La eliminación de la Selección Nacional de Honduras del Mundial 2026 provocó un fuerte impacto financiero que afecta directamente a los clubes de la Liga Nacional, con pérdidas valoradas en varios millones de lempiras.
Los equipos catrachos que aportaron futbolistas a la Bicolor esperaban recibir ingresos significativos, pero al no concretarse la clasificación quedaron sin el premio FIFA y sin la compensación económica correspondiente a la cesión de jugadores.
Solo por obtener el boleto mundialista, Honduras habría asegurado entre 8 y 10 millones de dólares, una parte de los cuales se distribuye entre los clubes mediante el Programa de Compensación por Cesión, fondos que ahora dejaron de percibir.
Los fondos se distribuyen según la cantidad de jugadores aportados y los días que permanecen en la selección durante el Mundial.
A continuación, el desglose estimado del impacto por equipo, basado en la última convocatoria oficial.
Olimpia – 6 jugadores: Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Dereck Moncada.
Con seis seleccionados, Olimpia habría sido el club hondureño con mayor beneficio económico. La falta de clasificación representa para el equipo capitalino una pérdida estimada de $1.2 millones de dólares (31,585,800 millones de lempiras).
Motagua – 5 jugadores: Luis Ortiz, Luis Santamaría, Cristopher Meléndez, Luis Vega, Marcelo Santos y Denis Meléndez.
El Ciclón Azul habría recibido una compensación cercana a los $900 mil dólares (23,689,350 millones de lempiras).
Real España – 4 jugadores: Luis López, Edson Palacios, Devron García y Franklin Flores
Marathón, Platense, Lobos UPNFM y Olancho FC – 1 jugador cada uno: Alexy Vega, Erick Puerto, Raúl García, Marlon " Machuca" Ramírez.
Con un solo jugador convocado, estos equipos dejaron de recibir una compensación que oscilaba entre $150 mil dólares (3,948,225 millones de lempiras).
Además, los equipos internacionales, dueños de la ficha de jugadores legionarios, habrían recibido también compensación FIFA, pero ese dinero no ingresaría al fútbol hondureño.
En total, el fútbol catracho habría dejado de percibir entre $3.5 y $4.2 millones, solo en compensación estimada por convocatoria de jugadores para participar en United 2026.