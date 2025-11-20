Deportista se convierte en el capo más temible: Estados Unidos lo nombra el nuevo Pablo Escobar

Exdeportista olímpico se ha convertido en un Capo de la droga y Estados Unidos ha ofrecido una jugosa recompensada para poder arrestarlo .
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el aumento a 15 millones de dólares de la recompensa ofrecida por información que lleve a la captura o condena de Ryan James Wedding, ciudadano canadiense y cabecilla de una red internacional de narcotráfico.
Ryan James Wedding fue snowboarder canadiense. Compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, en la prueba de parallel giant slalom.
En su etapa como joven ganó medallas en campeonatos juveniles: bronce en 1999 y plata en 2001 en el “Junior World Championship”.Después de los Olímpicos dejó la competencia.
Tras su etapa deportiva, según las autoridades, se convirtió en un narcotraficante transnacional. Tiene cargos de “continuing criminal enterprise” (empresa criminal continua), lavado de dinero, conspiración para distribuir drogas, exportación de cocaína, y asesinato ligado a su red de narcotráfico.
Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, considerado por las autoridades estadounidenses como “una versión moderna de Pablo Escobar y de ‘El Chapo’ Guzmán”.
Hoy se encuentra en el ojo internacional tras cambiar su vida deportiva por el liderazgo de una de las redes de narcotráfico más complejas y violentas de la última década, con centro de operaciones en México y vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
Wedding figura entre los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, un monto que solo comparte con los criminales más perseguidos a nivel internacional, como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e incluso mayor a la cantidad de 10 millones de dólares que se ofrece por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Los Chapitos”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado esta decisión alegando que Wedding "es un criminal extremadamente violento" acusado de ordenar el asesinato de "decenas" de personas en el continente americano. "Emplea métodos altamente sofisticados tanto en la planificación como en la ejecución de estos crímenes, demostrando un nivel de coordinación y crueldad que lo ha convertido en uno de los fugitivos más peligrosos del mundo", ha precisado en un comunicado.
Además, se le acusa de traficar "toneladas de cocaína a través de Colombia y México para su distribución en Estados Unidos y Canadá" y de dirigir una "organización criminal (que) utiliza criptomonedas para mover y blanquear las ganancias del narcotráfico, ocultando así enormes sumas de dinero ilícito".
Además de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero, Wedding enfrenta acusaciones por homicidios cometidos entre 2023 y 2025. Estos incluyen el asesinato de un colaborador en Medellín y de un testigo junto a su esposa en Colombia.
Las autoridades ubican actualmente al fugitivo en territorio mexicano. En tanto, se mantiene una coordinación activa entre funcionarios de México, Canadá y Estados Unidos para reforzar el monitoreo y las solicitudes de cooperación internacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuyó a Wedding cargos de empresa criminal continua, homicidio agravado, lavado de dinero, manipulación e intimidación de testigos, y tráfico de drogas a gran escala.