Deportista se convierte en el capo más temible: Estados Unidos lo nombra el nuevo Pablo Escobar

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado esta decisión alegando que Wedding "es un criminal extremadamente violento" acusado de ordenar el asesinato de "decenas" de personas en el continente americano. "Emplea métodos altamente sofisticados tanto en la planificación como en la ejecución de estos crímenes, demostrando un nivel de coordinación y crueldad que lo ha convertido en uno de los fugitivos más peligrosos del mundo", ha precisado en un comunicado.