  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende

Reacciones a nivel mundial sobre lo ocurrido en el clásico que disputaron Real Madrid y Barcelona.

  • 26 de octubre de 2025 a las 11:47 -
  • Redacción
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
1 de 27

Revuelo en las redes sociales tras el triunfazo de 2-1 del Real Madrid ante FC Barcelona en una nueva edición del clásico de España.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
2 de 27

El Chiringuito de Jugones.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
3 de 27

Diario AS.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
4 de 27

Tomás Roncero, periodista simpatizante del Real Madrid, dejó un mensaje contundente.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
5 de 27

Diario Marca.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
6 de 27

Mister Chip.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
7 de 27

Mundo Deportivo.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
8 de 27

Diario Olé de Argentina.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
9 de 27

Diario Sport.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
10 de 27

Erika Williams, periodista hondureña, causó revuelo en el madridismo con este mensaje.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
11 de 27

Diario LA PRENSA de Honduras.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
12 de 27

Diario Olé de Argentina.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
13 de 27

Real Madrid se mofó al recordarle a Barcelona que son los líderes.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
14 de 27

Diario Sport.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
15 de 27

Prensa mexicana también se pronunció.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
16 de 27

ESPN Deportes.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
17 de 27

Lamine Yamal es duramente señalado por su mal juego.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
18 de 27

Mister Chip señaló que el segundo tiempo fue bastante pobre y que el final del juego ha sido un bochorno en referencia a la pelea.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
19 de 27

Jota Jordi, polémico aficionado del Barcelona y panelita de El Chiringuito, dejó este mensaje.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
20 de 27

Diario Diez de Honduras.

Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
21 de 27

Los números terribles de Lamine Yamal en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
22 de 27

Sorpresivamente Cristóbal Soria salió en defensa de Lamine Yamal.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
23 de 27

Carvajal le señaló a Lamine Yamal que muchó habló en la previa.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
24 de 27

SportsCenter.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
25 de 27

Además de Yamal, otro señalado es Vinicius por su berrinche contra Xabi Alonso ya que lo reemplazó en el segundo tiempo.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
26 de 27

El berrinche de Vinicius ha sido catalogado como una falta de respeto para Xabi y resto de sus compañeros.
Real Madrid se burla; hondureña causa revuelo, dos señalados y Cristóbal Soria sorprende
27 de 27

La crítica del Diario Marca a Vinicius.
Cargar más fotos