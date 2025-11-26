Real España festeja en el Morazán, fiesta de Platense y la chica más sexy cautiva

Las imágenes de los triunfos del Real España y Platense en la jornada 20 del Torneo Apertura 2025. Bellas chicas y la aficionada más sexy de la Liga Nacional de Honduras.
El cabezazo de Georgie Welcome con el que el Platense se puso a ganar contra los Potros del Olancho FC en el estadio Excélsior.
Georgie Welcome hizo su tradicional celebración acrobática tras el gol que adelantó al Platense contra el Olancho FC.
El alocado festejo de Georgie Welcome que puso a ganar al Plantese contra el Olancho FC en el estadio Excélsior.
El partido en Puerto Cortés estuvo bien peleado. Nelson Muñoz, defensa del Olancho FC, luchando contra Georgie Welcome.
Gerson Argueta, portero del Olancho FC, encajando el segundo gol del Platense.
El festejo de los jugadores del Platense tras el segundo gol contra el Olancho FC en el estadio Excélsior.
La tristeza de los jugadores de los Potros del Olancho FC tras encajar una dura derrota contra el Platense en el estadio Excélsior.
Los Potros del Olancho FC se alejaron un poco de los puestos de clasificación a la liguilla con esta derrota ante Plantense.
Bellas chicas adornaron la cancha del estadio Excélsior con el partido Platense vs Olancho FC.
Ellas se robaron las miradas en el estadio Excélsior durante el partido entre Platense y Olancho FC.
Las lindas edecanes que cautivaron en el partido Platense vs Olancho FC en el estadio Excélsior.
Esta guapa aficionada del Platense disfrutó del triunfo de su equipo contra el Olancho FC.
La aficionada más sexy de la Liga Nacional, es del Platense y estuvo presente en el estadio Excélsior.
Ella es Desire García, la aficionada más sexy del Platense que celebró el triunfo contra el Olancho FC.
La hermosa Desire García festejó el triunfo acompañada por otros platensistas.
Denovan Torres, portero del Juticalpa FC, fue homenajeado por la directiva del club al llegar a 300 partidos en la Liga Nacional de Honduras.
Los jugadores del Victoria festejaron el triunfo 3-4 contra el Juticalap FC.
El estadio Morazán lució vacío con el partido entre Real España y Génesis PN por la jornada 20 del Torneo Apertura 2025.
El brasileño Gustavo Moura cabeceó un centro de Edson Danilo Palacios para marcar el gol del triunfo del Real España 1-0 contra el Génesis PN.
El portero Dayan Rodríguez del Génesis PN se lanzó para tapar el cabezazo de Gustavo Moura, pero no pudo llegar y la pelota acabó en el fondo.
Gustavo Moura celebrando su gol que dio el triunfo al Real España contra el Génesis PN en el estadio Morazán.
Gustavo Moura fue felicitado por sus compañeros tras el gol que dio el truinfo al Real España ante el Génesis PN.
Gustavo Moura Souza llegó a 5 goles en el Torneo Apertura 2025 con el tanto marcado ante el Génesis PN.
El Génesis PN encajó su décima derrota de la temporada y quedó eliminado de la liguilla. Ya no tiene opciones de clasificación.
Los jugadores del Génesis PN terminaron tristes por la derrota y eliminación a la liguilla del Torneo Apertura 2025.
Los jugadores del Real España volvieron al triunfo y celebraron quedar más cerca de la liguilla.