Bomba: Portugal no perdona y anuncia castigo para Cristiano Ronaldo

La resolución oficial señala lo siguiente: "El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00€".