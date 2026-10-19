Bomba: Portugal no perdona y anuncia castigo para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la polémica y esta vez la noticia llega desde Portugal.
Cristiano Ronaldo ha recibido la noticia oficial de que ha sido castigado por la Federación de Portugal.
Aunque el atacante ofreció disculpas públicamente, su arrepentimiento no evitó que las autoridades federativas tomaran medidas por su comportamiento.
La situación se produjo cuando la selección portuguesa se encontraba en Copenhague para disputar un compromiso frente a Dinamarca, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League.
En medio de la concentración, Cristiano decidió abandonar el hotel del combinado nacional después de conocer las explicaciones que su entrenador, Jorge Jesús, había ofrecido en una rueda de prensa sobre su ausencia en el encuentro anterior.
La decisión del capitán llamó la atención y abrió un nuevo capítulo de tensión alrededor de una figura acostumbrada a acaparar los titulares tanto por sus actuaciones dentro del campo como por los acontecimientos que rodean su carrera.
El comportamiento del delantero no pasó inadvertido para la Federación Portuguesa, que abrió el correspondiente procedimiento disciplinario para determinar las consecuencias de lo ocurrido
Cristiano Ronaldo intentó cerrar la controversia mediante un comunicado en el que pidió disculpas, pero ese gesto no fue suficiente para librarlo del castigo.
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó la sanción disciplinaria contra Cristiano Ronaldo, quien no podrá vestir la camiseta de la selección nacional durante 30 días y deberá pagar una multa de 255 euros.
La Comisión de Instrucción Disciplinaria resolvió el expediente abierto contra el delantero después de su salida anticipada de la concentración del combinado luso durante el último parón internacional.
La decisión se fundamenta en el reglamento interno de la FPF, que contempla consecuencias disciplinarias para los jugadores que abandonen la concentración sin la debida autorización.
La medida impedirá que el capitán portugués participe en los compromisos internacionales de noviembre, al menos mientras se mantenga vigente el castigo.
La Federación Portuguesa de Fútbol hizo pública la resolución de su Consejo Disciplinario, que consideró justificada la acusación contra el delantero y determinó que incurrió de manera intencional en una infracción contemplada en el reglamento disciplinario de la entidad.
El castigo establecido contempla una suspensión de 30 días y una multa de 2,5 unidades de cuenta, equivalentes a 255 euros. Aunque la sanción económica es reducida en comparación con los ingresos de una figura de la dimensión de Ronaldo, la suspensión representa la consecuencia deportiva más relevante del procedimiento.
La resolución oficial señala lo siguiente: "El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00€".
De esta manera, el organismo federativo dejó constancia de su decisión y estableció las consecuencias disciplinarias para el capitán portugués. El caso demuestra que incluso los futbolistas de mayor jerarquía dentro de una selección están sujetos a las disposiciones reglamentarias y pueden afrontar sanciones cuando se determina que han cometido una infracción.
Ahora, la atención se centra en el cumplimiento de la suspensión y en la posibilidad de que el delantero vuelva a integrar la convocatoria portuguesa para los compromisos de noviembre. Mientras tanto, el castigo ya quedó establecido y la polémica vuelve a rodear a una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.
El caso adquiere una dimensión particular por la condición de Ronaldo como capitán y referente histórico de Portugal. Su trayectoria está marcada por grandes logros individuales y colectivos, pero también por una enorme exposición pública, que convierte cualquier episodio relacionado con su comportamiento en un asunto de interés internacional.