Mundial Sub-17: venció a la sorpresa y hay histórico campeón; golpe a Brasil

Le ganaron a la sorpresa del torneo y son campeones por primera vez en su historia; Brasil sufre nuevo revés.

Mundial Sub-17: venció a la sorpresa y hay histórico campeón; golpe a Brasil
1 de 15

Este jueves 27 de noviembre se conoció al campeón del Mundial Sub-17: poderosa selección volvió a sufrir y esta se llevó el título del torneo juvenil.
2 de 15

En la primera ronda. La Selección Sub 17 de Brasil volvió a caer de la forma más cruel y la que le costó en este torneo juvenil.
3 de 15

La 'Canarinha' perdió en la tanda de penales y se quedó sin el tercer lugar de la Copa del Mundo en Qatar.
4 de 15

Brasil igualó 0-0 con Italia en el duelo por el tercer lugar y su puesto en el podio se peleó en la tanda de penales. Los sudamericanos pelearon durante el partido con un hombre menos en cancha.
5 de 15

En esa tanda, Brasil cayó por 4-2 y sufrió una nueva caída de esta forma. Cabe recordar que perdieron ante Portugal del mismo modo en las semifinales del Mundial Sub-17.
6 de 15

Italia fue contundente y se terminó quedando con el tercer lugar del Mundial Sub-17, dejando con las manos vacías a Brasil.
7 de 15

'La Canarinha' partía como una de las favoritas a ganar el torneo y aumentaba la confianza luego de haber humillado 7-0 a Honduras en la fase de grupos. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera.
8 de 15

Más adelante se vino la gran final del Mundial Sub-17: Portugal se midió ante la sorpresa del torneo, Austria.
9 de 15

Y es que, la selección de Portugal conquistó el título del torneo luego de vencer por 1-0 a Austria en la final. Se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.
10 de 15

El autor del tanto: A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que en cualquier momento podría dar el salto a la élite. No sería extraño que en breve empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.
11 de 15

Suya fue la diana con la que Portugal introdujo en sus vitrinas por primera vez en su historia un Mundial sub-17. La firmó en la primera parte, con incertidumbre y con la intervención del VAR, que decidió a su favor cuando el árbitro consultó si remató en fuera de juego un centro desde la banda derecha de Cunha Duarte.
12 de 15

Austria intentó sin éxito contrarrestar el tanto de Anísio y buscar el empate ante los europeos.
13 de 15

Sin embargo, Portugal, estaba destinado a hacer historia, porque nunca había ganado el Mundial sub-17.
14 de 15

Anísio, con su gol coronó a su selección, que hasta este jueves tenía como mayor éxito un tercer puesto en la edición que se disputó en Escocia en 1989.
15 de 15

Portugal hace historia con su primer título como campeón del mundo. Con el paso del torneo se convirtió en uno de los favoritos y este jueves lo demostró.
