Increíble: Necesitan histórica goleada a favorita para ir directo al Mundial

Las esperanzas se desvanecieron prontísimo, porque a los 20 minutos España ya ganaba 0-2; y a la media hora, 0-3. Para Turquía, la clasificación directa se esfumó con demasiada rapidez por culpa del método para desempatar en caso de igualdad de puntos: la diferencia de goles no beneficiaba al cuadro otomano, que tendría que ganar a 'la Roja' en La Cartuja con una goleada escandalosa (0-7).