Increíble: Necesitan histórica goleada a favorita para ir directo al Mundial

El Mundial 2026 ya está llenando sus cupos y las Eliminatorias de la UEFA también han estado al rojo vivo. Una reconocida selección tiene la oportunidad de clasificar directamente, pero para ello deberá recetar paliza a una campeona del mundo.
La tarea es complicada, su pase al repechaje ya está asegurado y salvo una sorpresa buscaría el pase directo. Aquí te contamos cómo está su panorama en las Eliminatorias Europeas.
Se trata de la Selección de Turquía, quien pese a que doblegó este sábado a Bulgaria e iguala en puntos con los líderes, tiene un duro panorama si quiere buscar el pase directo a la Copa del Mundo.
Con un tanto de penalti de Calhanoglu y uno en propia meta de Chernev, Turquía peleará en la repesca por ir al Mundial.
Sin embargo, cuentan con una remota posibilidad de ir directamente. Y es que los turcos ya no la tienen tan fácil para irse por el pase directo, ya que la victoria de España en Georgia (0-4) los puso contra las cuerdas y solo una paliza contra la 'Roja' en la siguiente jornada los haria evitar el repechaje.
Turquía se agarró al milagro de ganar dos partidos seguidos y a que España perdiera los suyos. Uno de ellos, el que cerrará la fase de grupos, es un duelo directo en Sevilla el próximo martes.
Por eso, el fogoso público que acudió al Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadium de Bursa miró de reojo al choque que enfrentó a la misma hora a los hombres de Luis de la Fuente con Georgia.
Las esperanzas se desvanecieron prontísimo, porque a los 20 minutos España ya ganaba 0-2; y a la media hora, 0-3. Para Turquía, la clasificación directa se esfumó con demasiada rapidez por culpa del método para desempatar en caso de igualdad de puntos: la diferencia de goles no beneficiaba al cuadro otomano, que tendría que ganar a 'la Roja' en La Cartuja con una goleada escandalosa (0-7).
Por si acaso, los jugadores dirigidos por Vincenzo Montella hicieron su trabajo. Bulgaria, que aún no ha ganado ni un partido y parece destinada a cerrar la fase de clasificación sin victorias, no era un rival preocupante. A priori, se esperaba un marcador abultado.
Fue Çalhanoglu quien finalmente estrenó el marcador. Lo hizo desde el punto de penalti, tras una mano de un jugador búlgaro que estaba en la barrera cuando el medio del Inter lanzó una falta que se convirtió en pena máxima. El capitán de Turquía disparó desde los once metros con potencia y su equipo se marchó al descanso con una ventaja merecida.
En la reanudación, Turquía, tal vez mermada por el resultado de España en Georgia, levantó el pie del acelerador. Y, pese a que Güler se activó, sufrió para mantener su ventaja. De hecho, Rusev acarició el empate con un tiro muy lejano que se estrelló en el poste de la portería defendida por Çakir.
Y cuando Bulgaria parecía que iba a obrar el milagro de sumar un punto, cuando más se acercaba al empate, apareció Chernev en el minuto 84 para meterse un gol en propia meta que finiquitó el choque.
Se esperaba una goleada turca y al final ganó 2-0 y gracias. Desde la lejanía, miró con envidia la victoria de España en Georgia y se apuntó a la repesca ante la imposibilidad de firmar una goleada abultada en el estadio de La Cartuja.
Así marcha la tabla de posiciones de su grupo en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026: los turcos necesitan de una goleada.
España, matemáticamente ya está clasificada y Turquía buscará el milagro el próximo martes cuando se enfrenten entre sí. De no ganarle por goleada, los turcos van por el repechaje.