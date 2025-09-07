  1. Inicio
Milagro Flores rompe el silencio: Por esta razón no fue a Brasil con tiktokers de Honduras

La joven presentadora no pudo acompañar a Supremo y resto de la delegación de tiktokers de Honduras en su viaje por Brasil.

Milagro Flores reveló el motivo que provocó que no fuera a Brasil para acompañar a Supremo y resto de la selección de tiktokers de Honduras.
Los chicos de la selección de tiktokers de Honduras arribaron desde el pasado jueves a Brasil para el duelo de este domingo ante los brasileños que son creadores de contenido.

Supremo es el líder y capitán de la selección de tiktokers de Honduras.

De todos es conocido la gran amistad que tienen Milagro Flores y Supremo, pero sorprendió que la chica no hizo el viaje a Brasil para estar con la delegación de tiktokers de Honduras.
Una de las presentadoras que hizo el viaje a Brasil fue Alejandra Rubio. Sin embargo, Milagro Flores no pudo estar presente.

Tras una serie de especulaciones, finalmente Milagro Flores reveló la verdadera razón que provocó que no acompañara a Supremo en tierras brasileñas.

"Quiero aclarar que en el Canal no me negaron el permiso", comenzó explicando Milagro en referencia a su ausencia en el viaje de los tiktokers de Honduras a Brasil.
"Supremo me dijo que lo acompañara, recibí la invitación por parte de él", puntualizó Milagro Flores.
"Yo hablé con mi jefa y le dije que estaba la opción de ir a Brasil. Ella me comentó que había un patrocinio para que cubriera el partido, si no los cubrían ellos, los cubría Supremo", confesó.

"No me dieron respuestas y en eso mi jefa tenía una incapacidad. No pude hablar con ella y faltaba ya una semana", relató Milagro Flores en referencia al motivo por el que no viajó a Brasil.

"Después mi otra jefa inmediata tuvo un problema familiar y no venía al trabajo. Yo estuve esperando, pasaron los días, llamaba y no me contestó", lamentó Milagro Flores.

"Hasta este jueves que pasó cuando ellos se fueron en la madrugada, me encontré a la jefa y regresó al canal. Me pidió una disculpa porque su esposo estaba enfermo en el hospital", indicó.

"Mi jefa me dijo que porqué no me iba a Brasil y le dije: "No me podía ir sin el permiso suyo", lamentó Milagro Flores.

"Además don Eduardo Maldonado estaba de viaje, mi jefa inmediata estaba enferma y en el trabajo no podemos tomar decisiones así no más", señaló la joven presentadora hondureña.

"Trato de ser una empleada responsable, que cumple con sus horarios y mis compromisos", señaló Milagro Flores.

“Yo dije ir aparte, entonces mejor me quedé aquí. En ningún momento me negaron el permiso, todo fue falta de comunicación, mis jefas no estaban, don Eduardo no estaba en el país, igual él no aprueba los permisos, sino Recursos Humanos o mi jefa inmediata”, indicó Milagro.
"El jueves que me dieron el permiso ya se iban ellos", señaló Milagro en referencia al motivo porque no pudo viajar a Brasil.

"No tenía maletas hechas y muchos menos vuelos comprados", indicó la chica.
"Me hubiese encantado ir con Supremo, la idea era irme con él, de lo contrario no tiene chiste", cerró diciendo Milagro Flores.

Milagro Flores aclaró que no le negaron el permiso para viajar a Brasil, aclaró que todo fue por una falta de comunicación.
