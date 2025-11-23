Viral: Hija del Piojo Herrera conmueve por lo ocurrido a su padre en el Costa Rica - Honduras

La hija del entrenador Miguel "Piojo" Herrera ha conmovido tras su mensaje por lo que le ocurrió a su papá en el duelo Costa Rica vs Honduras por el cierre de las eliminatorias de Concacaf.
Miguel "Piojo" Herrera fracasó con la Selección de Costa Rica ya que no pudo llevar a los ticos al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
Costa Rica y Honduras empataron sin goles en el cierre de las eliminatorias de Concacaf en un resultado que dejó a las dos selecciones sin poder clasificar al Mundial 2026.
Con el empate ante Honduras, Costa Rica quedó en el tercer lugar del Grupo C con siete puntos de 18 posibles. Haití finalizó en la primera posición con once unidades, seguido de Honduras con nueve. Con estos resultados, la Selección tica quedó oficialmente fuera de la próxima Copa del Mundo, lo que representa su primera ausencia desde Sudáfrica 2010.
Miguel Herrera inmediatamente fue separado del banquillo de la Selección de Costa Rica tras el empate ante Honduras y la hija del estratega mexicano se pronunció en las redes sociales por lo ocurrido.
Mishelle Herrera es el nombre de la hija del "Piojo" y en sus redes sociales no ocultó su frustración tras el fracaso de su amado padre como DT de la Selección Nacional de Costa Rica.
La eliminación de Costa Rica rumbo a 2026 provocó reacciones en redes, incluida la de Mishelle Herrera tras el empate ante Honduras.
Tras confirmarse la salida de Costa Rica del Mundial, Mishelle Herrera, hija del ‘Piojo’ Herrera, publicó un mensaje en Instagram en el que expresó el sentir del entorno cercano al entrenador.
"Con el alma y el corazón roto en mil pedados. Desde siempre y para siempre en tu barco mister", señaló la hija del Piojo Herrera en sus redes sociales tras conocer que su padre fue cesado del banquillo de la Selección de Costa Rica.
"Este es el equipo que nunca abandona", señaló la hija de Miguel Herrera en una clara muestra de apoyo para su padre que atraviesa un duro momento.
La joven publicó una historia en la que expresó el sentir de la familia del entrenador, de los jugadores y de los aficionados que siguieron el proceso clasificatorio
No es la primera vez que Mishelle Herrera utiliza sus plataformas digitales para pronunciarse sobre los resultados de su padre al frente de la Selección de Costa Rica.
El mensaje de la hija del Piojo Herrera ha dejado miles de comentarios en las redes sociales.
No es la primera ocasión en la que Mishelle se pronuncia sobre el desempeño de la Selección costarricense. Durante la pasada Copa Oro también compartió un mensaje tras la eliminación del equipo, en el que señaló: “Contigo en todas. Por qué la que vibra no es la camiseta es la sangre y es algo que muchos no entenderán”.
Miguel Herrera ha recibido mensajes de apoyo y el respaldo de su familia tras fracasar con la Selección de Costa Rica.
Cabe resaltar que la hija de Miguel Herrera está felizmente casada.