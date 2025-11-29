  1. Inicio
Messi con pelea y beso inusual en consagración del Inter Miami

El equipo de La Florida se consagró campeón de la Conferencia del Este en un partido donde Messi fue protagonista con inusual agarrón.

  • 29 de noviembre de 2025 a las 20:13 -
  • Redacción
Las imágenes más curiosas de la consagración del Inter Miami en donde estuvo como protagonista a Leo Messi por una peculiar pelea.

 Fotos Agencia EFE, MLS e Inter Miami.
Liderado por Leo Messi, el Inter Miami se consagró como campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer tras golear 5-1 a New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
Los padres de Leo Messi llegaron a presenciar en directo el partido y así apoyar a su amado hijo en la final de la Conferencia del Este entre Inter Miami y New York City.
El tenista español Carlos Alcaraz fue invitado VIP del equipo de las Garzas durante la final de conferencia ante NYCFC.

El 11 titular del Inter Miami que enfrentó al New York City por la Final de la Conferencia del Este, la novedad es que Luis Suárez no formó parte del once inicial.

El estadio del Inter Miami lució abarrotado ya que los aficionados se hicieron presentes para apoyar al club.
La polémica se hizo presente en el primer tiempo ya que Leo Messi recibió un codazo por parte de un jugador del New York City.

Lionel Messi fue agredido por parte de un jugador rival.

Lionel Messi protagonizó una pelea con su compatriota, el argentino Maxi Moralez del New York City.

Lionel Messi protagonizó un tenso cara a cara con Maxi Moralez en el encuentro entre Inter Miami y New York City FC en el marco de la final de la Conferencia Este de la MLS, un cruce más que picante desde una falta de Frasquito y que tuvo un furioso reproche por parte del astro rosarino.
A Messi no le importó que Moralez es su compatriota y protagonizó una pelea por varios minutos en pleno partido.

Respecto al juego, el argentino Tadeo Allende fue la gran figura y eclipsó a Messi ya que se destapó con un hat-trick en la final de la Conferencia del Este entre Inter Miami y New York City.
Tadel Allende, delantero argentino, se puso el traje de héroe para Inter Miami al marcar tres goles en la final de la Conferencia del Este.

Inter Miami de esta manera se consagra campeón de la Conferencia Este y peleará por el título de la temporada de la MLS.
Tras el pitazo final, los jugadores del Inter Miami celebraron la obtención del título de la Conferencia del Este y el español Carlos Alcaraz felicitió de forma personal a Messi.
Messi recibió el trofeo por parte de Jorge Mass, propietario millonario del Inter Miami.
Y posteriormente se vinieron los festejos para Inter Miami de la mano de Leo Messi ya que se consagraron campeones de la Conferencia del Este.
El hondureño David Ruiz no pudo jugar por lesión, pero estuvo presente en los festejos del Inter Miami.
El hondureño David Ruiz estuvo atrás de Messsi mientras el argentino levantaba la Copa.
Minutos después de finalizado el encuentro, ingresó al campo de juego Celia Cuccittini, la madre del crack argentino, y le dio un beso y un abrazo a su hijo que pronto recorrió el mundo
