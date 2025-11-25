Marathón festejó a lo grande su centenario, lágrimas y sorprendente anuncio

Aficionados verdolagas, directivos y muchas familias festejaron a lo grande este lunes por la noche la llegada del Centenario del Marathón.
La institución verdolaga celebra este martes 25 de noviembre 100 años de historia. Sus aficionados festejaron pasaron un gran momento.
Llenos de cánticos y un colorido ambiente: así festejaron los fieles aficionados del Marathón en San Pedro Sula.
El Campo Patria Marathón fue la sede de los festejos del Centenario del equipo sampedrano.
Con fuegos artificiales y San Pedro Sula vivió una fiesta en el marco del Centenario de la institución verdolaga.
Orinson Amaya vivió una noche espectacular recibiendo el cariño y calor de su pueblo. El presidente fue muy vitoreado.
Hasta los más pequeños disfrutaron de un momento muy ameno en el Campo Patria Marathón.
Aficionados de todas las edades se hicieron presentes para sumarse a los festejos.
Así era de colorida la noche en San Pedro Sula en la celebración del Marathón.
Cánticos, gritos, saltos, el pueblo esmeralda la pasó al mil en la llegada de los 100 años del Club Deportivo Marathón.
Mientras Orinson Amaya celebraba, le daba a conocer a la gente del Marathón una tremenda sorpresa: el Yankel Rosenthal tendrá alumbrado eléctrico.
Orinson Amaya se mostró muy emotivo en los festejos de los 100 años de Marathón.
Un momento especial se vivió en la fiesta de Marathón por el Centenario.
Cientos de seguidores verdolagas se hicieron presentes en el Campo Patria Marathón en horas de la noche.
La Furia Verde también dio su show y colocó un colorido ambiente en la noche de este lunes.
La presencia femenina también engalanó en San Pedro Sula en la fiesta de los Panzas Verdes.
El amor de los hinchas por Marathón en los festejos de los 100 años que cumple el club.
Así se vivió la fiesta en San Pedro Sula por el centenario del Monstruo Verde.