Marathón festejó a lo grande su centenario, lágrimas y sorprendente anuncio

Con sorpresa incluida: lágrimas, música y así se vivió la fiesta en San Pedro Sula por el centenario del Marathón.

Aficionados verdolagas, directivos y muchas familias festejaron a lo grande este lunes por la noche la llegada del Centenario del Marathón.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
La institución verdolaga celebra este martes 25 de noviembre 100 años de historia. Sus aficionados festejaron pasaron un gran momento.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Llenos de cánticos y un colorido ambiente: así festejaron los fieles aficionados del Marathón en San Pedro Sula.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
El Campo Patria Marathón fue la sede de los festejos del Centenario del equipo sampedrano.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Con fuegos artificiales y San Pedro Sula vivió una fiesta en el marco del Centenario de la institución verdolaga.

Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Orinson Amaya vivió una noche espectacular recibiendo el cariño y calor de su pueblo. El presidente fue muy vitoreado.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Hasta los más pequeños disfrutaron de un momento muy ameno en el Campo Patria Marathón.

Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Aficionados de todas las edades se hicieron presentes para sumarse a los festejos.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Así era de colorida la noche en San Pedro Sula en la celebración del Marathón.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Cánticos, gritos, saltos, el pueblo esmeralda la pasó al mil en la llegada de los 100 años del Club Deportivo Marathón.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Mientras Orinson Amaya celebraba, le daba a conocer a la gente del Marathón una tremenda sorpresa: el Yankel Rosenthal tendrá alumbrado eléctrico.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Orinson Amaya se mostró muy emotivo en los festejos de los 100 años de Marathón.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Un momento especial se vivió en la fiesta de Marathón por el Centenario.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Cientos de seguidores verdolagas se hicieron presentes en el Campo Patria Marathón en horas de la noche.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
La Furia Verde también dio su show y colocó un colorido ambiente en la noche de este lunes.

Fotos OPSA / Yoseph Amaya
La presencia femenina también engalanó en San Pedro Sula en la fiesta de los Panzas Verdes.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
El amor de los hinchas por Marathón en los festejos de los 100 años que cumple el club.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
Así se vivió la fiesta en San Pedro Sula por el centenario del Monstruo Verde.

 Fotos OPSA / Yoseph Amaya
