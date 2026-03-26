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Escándalo mundial: Manchester City directo al descenso con una sanción histórica

En Inglaterra informan que pronto el City podría recibir un castigo nunca antes visto en el fútbol inglés.

Escándalo mundial: Manchester City directo al descenso con una sanción histórica
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En shock total están en el fútbol inglés después de que múltiples fuentes en Inglaterran aseguran que el Manchester City podría recibir una histórica sanción que lo mandaría directamente al descenso. ¡Incertidumbre para Pep Guardiola!
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El Manchester City vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente mientras espera el veredicto por las presuntas violaciones al Fair Play Financiero de la Premier League.
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Y es que el City podría enfrentar la sanción más severa en la historia de la Premier League, poniendo en riesgo no solo su dominio actual, sino su propia permanencia en la máxima categoría. La noticia ha borrado las sonrisas de la afición Sky Blue, dejando un panorama de inquieto..
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Este caso comenzó hace varios años, pero la resolución podría traer un castigo muy severo para el equipo dirigido por Pep Guardiola, y según ha filtrado recientemente The Mirror.
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Hay que recordar que Manchester City fue acusado, en diciembre de 2018, de cerca de 115 infracciones a la reglamentación de la Premier League, tras la filtración de documentos que las probarían, en un escándalo conocido como “Football Leaks” que partió de la publicación de la revista alemana Der Spiegel.
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Entre las posibles sanciones se contempla una deducción de hasta 60 puntos en la tabla de posiciones de la Premier League, una penalización que automáticamente enviaría al club al último lugar de la clasificación.
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Descenso automático: La quita de puntos haría matemáticamente imposible la permanencia en el Ethiad, forzando el descenso directo a la segunda división (Championship) para la próxima temporada.
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Las acusaciones están relacionadas con irregularidades financieras cometidas durante un periodo de nueve años. El Manchester City ha negado rotundamente todas las imputaciones y asegura que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia ante el panel independiente que analiza el caso.
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Expertos en finanzas deportivas han puesto como referencia los casos recientes de Everton y Nottingham Forest, equipos que recibieron sanciones de cuatro y seis puntos, respectivamente, por infracciones financieras consideradas menores.
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Por ello, considerando que las acusaciones contra el Manchester City superan el centenar de cargos y abarcan varios años de actividad financiera, algunos analistas creen que la penalización podría situarse entre 40 y 60 puntos si el club es declarado culpable.
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Un castigo de ese tamaño enviaría al Manchester City al último lugar de la Premier League, obligándolo a realizar una remontada monumental para evitar el descenso.
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Sin embargo, las consecuencias podrían ir más allá de lo deportivo. En caso de confirmarse las irregularidades, algunos especialistas señalan que la directiva podría verse obligada a dimitir, lo que provocaría una reestructuración completa dentro de la institución.
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Mientras se espera el veredicto, el Manchester City continúa compitiendo con normalidad. Tras ser eliminado de la Champions, se centra ahora en la Premier League, peleando el título con el Arsenal.
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En el entorno del club se mantienen confiados, ya que aseguran haber presentado todas las pruebas necesarias ante el panel que tomará la decisión final.
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Plazos: Se espera un anuncio oficial antes de que termine la temporada actual.
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"La situación es crítica. Un descenso administrativo de esta magnitud cambiaría la historia del club moderno tal como lo conocemos", advirtieron expertos en finanzas deportivas.
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Por ahora, el futuro del Manchester City está rodeado de incertidumbre. Si finalmente se confirma la sanción, podría convertirse en uno de los castigos más duros en la historia del fútbol moderno.
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Bajo la dirección de Pep Guardiola, el Manchester City ha ganado seis Premier League y en 2023 obtuvo su primera UEFA Champions League.
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