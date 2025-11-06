Luis Palma brilla vs Rayo, golazo, dedicatoria y la chica que lo acompañó en España

A los 5 minutos, Luis Palma fue protagonista de una acción polémica cuando fue derribado al borde del área al momento que se iba solo ante el portero. El árbitro pitó falta y amonestó al defensa. Era una gran ocasión para el Lech Poznan, pero el VAR intervinó en la jugada, llamó al juez y finalmente decidió anular el tiro libre, señalando que no hubo ni falta y que el catracho se tiró. ¿Era falta?