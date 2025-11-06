  1. Inicio
Luis Palma brilla vs Rayo, golazo, dedicatoria y la chica que lo acompañó en España

El hondureño deslumbró en España, donde fue acompañado por una belleza y salió ovacionado en el estadio del Rayo Vallecano.

1 de 24

El futbolista hondureño Luis Palma deslumbró en el estadio de Vallecas con un golazo que no fue suficiente para el Lech Poznan que vio como el Rayo Vallecano le remontó en los últimos minutos (3-2) el partido de la tercera jornada de la Conference League.
2 de 24

El estadio de Vallecas recibió un partidazo entre Rayo Vallecano y Lech Poznan por la Conference League, ante unos 10.000 espectadores. ¡Luis Palma se lució!
3 de 24

"¡Forza Lech!": los ultras del equipo polaco viajaron a España para ver el partido y tuvieron peleas con los radicales del Rayo Vallecano antes del partido.
4 de 24

Los Bukaneros, ultras del Rayo Vallecano, también estuvieron en Vallecas alentando a su equipo sin parar. Un hincha del equipo español fue detenido horas antes del partido por un enfrentamiento violento con los radicales del Lech Poznan, en los alrededores del estadio.
5 de 24

El hondureño Luis Palma es titular indiscutible en el Lech Poznan. Así posaron antes del inicio del partido contra el Rayo Vallecano.
6 de 24

Luis Palma le dio muchos problemas a la defensa del Rayo Vallecano. El hondureño tuvo una noche inspirada en Vallecas.
7 de 24

A los 5 minutos, Luis Palma fue protagonista de una acción polémica cuando fue derribado al borde del área al momento que se iba solo ante el portero. El árbitro pitó falta y amonestó al defensa. Era una gran ocasión para el Lech Poznan, pero el VAR intervinó en la jugada, llamó al juez y finalmente decidió anular el tiro libre, señalando que no hubo ni falta y que el catracho se tiró. ¿Era falta?
8 de 24

Unos minutos después volvió a aparecer Luis Palma y esta vez sí marcó. Fue un golazo.

9 de 24

El equipo polaco recuperó el esférico y trenzó varios pases hasta que el balón le llegó a Joel Pereira, que levantó la mirada y puso desde la derecha un centro medido a la cabeza de Luis Palma, que remató en el aire directamente a gol entrando solo sin oposición. ¡Qué golazo del hondureño!
10 de 24

Luis Palma salió corriendo con una sonrisa en su rostro para celebrar el golazo, al fondo los hinchas de Rayo Vallecnao que no estaban nada contentos con el hondureño.
11 de 24

Es el segundo gol de Luis Palma en la Conference League. El primero se lo hizo al Rapid Viena en la primera jornada.
12 de 24

El delantero hondureño ha participado en 4 goles en 3 partidos con el Lech Poznan en esta temporada de la Conference League.
13 de 24

La felicidad de Luis Palma era evidente en el rostro. Así celebró su convocatoria con Honduras para los decisivos partidos ante Nicaragua y Costa Rica.
14 de 24

Luis Palma celebró y dedicó su golazo a una persona muy especial que se encontraba en las gradas del estadio de Vallecas.
15 de 24

El gol de Luis Palma fue dedicado para su hermosa esposa Annie Córdoba, quien viajó desde Polonia hasta España para ver el partido en Vallecas.
16 de 24

Annie Córdoba acompaña al 'Bicho' Luis Palma a todos lados y estuvo en Madrid viendo el partido del Lech Poznan contra el Rayo Vallecano.
17 de 24

La hermosa hondureña se hizo acompañar por otras dos bellezas que son parejas de futbolistas del Lech Poznan y compañeros de Luis Palma.
18 de 24

El golazo de Luis Palma le hizo daño al Rayo Vallecano que acusó el golpe bastantes minutos. El que siguió a lo suyo fue el Lech Poznan, que volvió a marcar. Lo hizo a los 38 minutos cuando Pablo Rodríguez recibió un balón por la banda derecha, vio a su compañero Antoni Kozubal en la frontal, solo, y le puso un pase medido para que rematase por bajo con un disparo inapelable para Augusto Batalla.
19 de 24

Luis Palma fue un peligro constante para la defensa del Rayo Vallecano hasta que dejó el campo. En la imagen supera la marca de Pathe Ciss.
20 de 24

Luis Palma se paró en el césped de Vallecas y deslumbró con su juego. No lo podían parar los rayistas.
21 de 24

Pero Luis Palma jugó hasta el minuto 71. El entrenador lo sacó para echar el equipo atrás. El hondure se fue del campo ovacionado y agradeció los aplausos de sus aficionados.
22 de 24

Isi Palazón entró en el segundo tiempo y a los cuatro minutos de estar en cancha marcó el gol del descuento del Rayo Vallecano, remató cayéndose dentro del área pequeña, anticipándose a Joel Pereira, un centro desde la derecha de Ratiu, otra de las modificaciones.
23 de 24

Después todo fue un monologo del Rayo Vallecano. Tuvo premio a los 81 minutos, cuando Jorge de Frutos, en su primera intervención tras saltar al césped, se encontró un balón rebotado en el área por un defensor que remachó a gol para el 2-2.
24 de 24

El objetivo del Rayo no se quedó en el empate y buscó con todo el tercero. Lo encontró hasta el último minuto del tiempo añadido, en el que Pathé Ciss puso un balón en largo que recogió Álvaro García y, ante la salida de Mrozek, cruzó su remate a gol. Finiquitada la remontada rayista y segunda derrota del Lech Poznan.
