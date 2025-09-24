Yamal en problema: Fati destapa romance con él y lanza advertencia por Nicki Nicole

Lamine Yamal está en serios problemas ya que una joven ha revelado detalles sobre supuesto encuentro que tuvo el jugador del FC Barcelona al extremo de advertir a Nicki Nicole.
La española Fati Vázquez es la chica que ha lanzado curiosas confesiones sobre Lamine Yamal.
La joven Fati decidió hablar por primera vez sobre su relación con el futbolista Lamine Yamal, poniendo fin a meses de especulaciones y rumores.
Fati Vázquez ha ofrecido todos los detalles en el videopodcast ‘En todas las salsas’, donde ha explicado cómo comenzó y la manera en que ha evolucionado su relación con el joven Lamine Yamal.
La influencer empezó aclarando que "no pudo negar lo innegable" tras ser captada con el jugador del FC Barcelona en una moto de agua en las costas italianas.
"Yo no puedo negar lo innegable", comenzó confesando Vázquez, quien explicó que su vínculo con Yamal comenzó hace tiempo, mucho antes de que se hicieran públicas las imágenes que los mostraban juntos durante unas vacaciones en la costa italiana.
La joven Fati confesó que mantuvo una relación con Lamine Yamal.
La influencer explicó que su primer encuentro en persona con Yamal tuvo lugar en Italia, en un entorno privado y acompañado únicamente por el representante del jugador, lo que buscaba garantizar cierta discreción en esos primeros momentos.
Fati reveló que, aunque las fotografías se filtraron, nadie en su círculo cercano sabía de su relación hasta ese momento, lo que la tomó por sorpresa. "No fue de la noche a la mañana", señaló la influencer, dejando claro que su vínculo con Yamal se había construido de manera gradual ya que se pasaron ocho meses hablando antes de verse en persona.
"Yo me enteré que iban a salir las fotografías el día anterior. Me avisó Javi Hoyos", declaró la influencer, que también dejó claro que obviamente no se va de vacaciones con cualquiera.
Al ser preguntada por la humildad de Lamine Yamal, Fati Vázquez tiene claro que, según su criterio, el futbolista no está bien asesorado, ni mucho menos.
"Yo llegué un día más tarde de lo que tenía planeado y no coincidí con la chica que estaba antes de estar conmigo por horas", confesó la bella influencer.
Para terminar, la influencer quiso pronunciarse y dar su opinión sobre la actual relación de Lamine Yamal con Nicki Nicole. Ella cree que la cantante argentina no está enamorada del futbolista azulgrana.
"Yo creo que él sí está muy pillado, pero ella no", responde. Aparte, tiene claro que Nicki Nicole "lo está utilizando".
Fati le mandó la advertencia a Yamal de que Nicki Nicole no estaba enamorada de él.
Durante la conversación, Fati Vázquez opinó directamente sobre la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. “No me lo creo”, dijo al ser preguntada por el romance del futbolista.