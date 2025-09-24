Yamal en problema: Fati destapa romance con él y lanza advertencia por Nicki Nicole

Fati reveló que, aunque las fotografías se filtraron, nadie en su círculo cercano sabía de su relación hasta ese momento, lo que la tomó por sorpresa. "No fue de la noche a la mañana", señaló la influencer, dejando claro que su vínculo con Yamal se había construido de manera gradual ya que se pasaron ocho meses hablando antes de verse en persona.