Lamine Yamal deja de firmar autógrafos por increíble motivo y es fuertemente atacado

Según la misma información, el acuerdo con una web que comercializa objetos firmados por estrellas del deporte todavía no está cerrado, aunque la intención de Lamine Yamal es hacerlo, por lo que el Barça ya se ha puesto en contacto con el jugador, debido a que el club, por algunos compromisos, necesita prendas de Lamine Yamal firmadas, lo que chocaría con el citado acuerdo. El jugador ha comprendido la petición del Barça, por lo que en un principio no debería haber ningún problema.