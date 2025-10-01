La Tafloo y Carlos Espina protagonizan agarrón en redes tras partido de tiktokers

Polémica: La Tafloo arremetió contra Carlos Eduardo Espina tras la cancelación de un juego de tiktokers en Houston
El partido entre tiktokers de Honduras y El Salvador que residen en Estados Unidos fue detenido y los creadores de contenido quedaban a la expectativa en el terreno de juego de lo que estaba sucediendo.
Finalmente el juego entre tiktokers de Honduras y El Salvador se canceló por sobreventa de boletos y porque mucha gente que no había ingresado se molestó.
En sus redes, La Tafloo reconoció la sobreventa de boletos y dijo que ya están trabajando para hacer de nuevo el juego o indemnizar a las personas que compraron su entrada.
La Tafloo fue uno de los orgainizadores del evento y mandó una fuerte crítica al uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina y dijo que vive de chismes, aparte que ha informado mal lo sucedido en Houston.
"Falta de profesionalismo la de Carlos Eduardo Espina. Tú eres el promotor de que la gente ande loca, yo te entiendo porque tú te alimentas y vives del chisme...", inició diciendo La Tafloo.
"De noticias, no das noticias. Para dar una noticias te tienes que informar, estás hablando puras estupideces y andás a todo mundo comentándole, tú lo que eres es un chambroso", señaló La Tafloo en referencia a Carlos Espina.
"Yo no me alimento del chisme, pero te entiendo y acá vamos a estar respondiendo. Estamos trabajando en ver qué va a pasar tras el evento", concluyó La Tafloo.
Según dijo La Tafloo, Carlos Eduardo Espina ha mal informado sobre lo sucedido en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador que se terminó cancelando en Houston.
"Carlos sos una persona hipócrita y aprovechada, te aprovechas de las personas, te siento envidia por lo que logramos", arremetió La Tafloo en uno de sus Live en Tik Tok.
"Preocúpense por regresarle el dinero a la gente que pagó, preocúpense por las demanas, el evento fue un desastre", habían sido algunas de las palabras de Carlos Espina sobre el partido de hondureños y salvadoreños cancelado en EUA.
"Veo a muchos lavándose las manos por el desastre, pero no veo a nadie regresando el dinero", fue otro de los mensajes de Carlos Espina en referencia al evento cancelado entre tiktokers hondureños y salvadoreños en Houston.
"Organizar un evento en Estados Unidos no es para cualquiera, requiero de mucho trabajo, orden y seguridad. Estoy encabronado", remarcó Espina.
Finalmente tras varios dardos, Carlos Espina señaló que hizo las paces con La Tafloo: "Lo más importante como creadores de contenido es el hecho de estar unidos. De mí parte, ya no le tiren a él y todo está bien", indicó.
Por otra parte, La Tafloo reconoció estar mal tras la cancelación del partido de tiktokers: en EUA: "Me siento muy mal por todo lo que pasó. Todo ocurre porque Dios así lo permite; la verdad es que no tenía el control de esa situación. Quiero dar gracias a todas las personas que asistieron, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Créanme, me sentí lleno de orgullo al ver el estadio totalmente lleno", dijo.
"A todos los creadores de contenido envidiosos que nunca publicaron nada bueno de este evento, solo porque salió algo mal y aprovecharon para hablar cosas que no eran, les deseo de corazón lo mejor. Que Dios los bendiga. Amén.", cerró diciendo.