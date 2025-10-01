La Tafloo y Carlos Espina protagonizan agarrón en redes tras partido de tiktokers

Por otra parte, La Tafloo reconoció estar mal tras la cancelación del partido de tiktokers: en EUA: "Me siento muy mal por todo lo que pasó. Todo ocurre porque Dios así lo permite; la verdad es que no tenía el control de esa situación. Quiero dar gracias a todas las personas que asistieron, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Créanme, me sentí lleno de orgullo al ver el estadio totalmente lleno", dijo.