Fue rechazado por su baja estatura: siete curiosidades sobre Keylor Navas

Keylor Navas no sólo es leyenda de Costa Rica. El arquero tico, surgido del Saprissa, dejó una huella imborrable en el fútbol europeo, especialmente en el Real Madrid, con el que fue tres veces campeón de la UEFA Champions League. Ahora, con 38 años, el guardameta sigue defendiendo la camisa de Costa Rica y esta noche, en San Pedro Sula, buscará darle la victoria a su seleccionado en el rocoso camino mundialista.
Keylor Antonio Navas Gamboa nació el 15 de diciembre de 1986 en San Isidro de El General, provincia de Pérez Zeledón, Costa Rica. Es portero profesional y uno de los futbolistas más exitosos en la historia del fútbol centroamericano. A lo largo de su carrera ha jugado en clubes como Deportivo Saprissa, Albacete Balompié, Levante UD, Real Madrid CF, Paris Saint-Germain, Nottingham Forest y Pumas.
1. Fue rechazado por su tamaño siendo adolescente: cuando tenía alrededor de 13 años, Keylor Navas intentó entrar en su equipo local (Municipal Pérez Zeledón) pero lo rechazaron por considerarlo “muy pequeño”. Pese a ese rechazo, continuó entrenando, creciendo física y mentalmente, hasta convertirse en profesional y leyenda.
2. Lo criaron sus abuelos mientras sus padres emigraban: Desde muy joven, sus padres se trasladaron a Estados Unidos buscando mejores condiciones económicas. Keylor y su hermana quedaron bajo el cuidado de su abuela (y con mucho acompañamiento de su abuelo), sobre todo durante sus primeros años. Su abuelo en particular fue clave: lo llevaba a los partidos, lo transportaba hasta entrenamientos, en un coche viejo, y fue una figura paterna en muchos sentidos.
3. Su primera escuela de fútbol lo vio “con ambos pies habilidosos”: Cuando niño, una de las primeras escuelas de fútbol en que jugó fue la Escuela de Fútbol Pedregoso. Allí lo advirtieron como un niño “ágil, pequeño, pero con talento para atajar” y con capacidad para usar ambos pies. Ese rasgo de usar bien los dos pies, aunque no siempre se destaque en los análisis tácticos, ha sido un plus en su juego con la portería: distribución, control, salir jugando.
4. Le compró un carro nuevo a su abuelo apenas llegó a Real Madrid como gesto de gratitud: Una vez que firmó con Real Madrid, uno de los primeros actos de Keylor fue comprarle un auto nuevo a su abuelo, como reconocimiento de todo lo que hizo por él. Ese tipo de acciones muestran no solo ambición deportiva, sino la importancia del vínculo familiar para él.
5. Tiene pasión por el motocross y apoya jóvenes de ese deporte: Menos difundido es que Keylor no sólo disfruta de las motos, sino que tiene una escuela de motocross en Costa Rica. Dijo que ver las acrobacias, los saltos, la exigencia física del deporte lo relaja y lo inspira, además de que le gusta apoyar a los chicos que practican motocross (y que participan en campeonatos nacionales).
6. Ha tenido momentos oscuros emocionales que le llevaron a “deseos de no ser él”: En una entrevista bastante íntima reveló que hubo etapas en las que se sentía muy mal psicológicamente, donde le costaba identificarse con su rol, donde sentía que no quería seguir siendo “él”. Dijo que necesitaba un refugio, estar con su gente, con su familia, para sanar y reconectarse consigo mismo. No es lo usual que los futbolistas tan reconocidos admitan públicamente vulnerabilidad así.
7. Disfrutaba desde chico de la naturaleza y de la vida rural más que de lo lujoso: En su infancia, Keylor recuerda con mucho cariño los momentos simples: salir al río, montar caballo, ir a los manglares, pescar con su padre y abuelo. Le gustaba mucho la “mejenga” (fútbol callejero), jugar donde se pudiera, la libertad que daba la naturaleza en su zona del sur de Costa Rica.
Keylor Navas creció en un entorno humilde y rural, criado por sus abuelos mientras sus padres trabajaban en Estados Unidos. Desde niño mostró una determinación poco común: pese a ser rechazado en algunos equipos por su estatura, siguió entrenando hasta debutar con Saprissa en 2005. Navas mide 1.85 cm de estatura.
Su talento lo llevó pronto a Europa, donde pasó del modesto Albacete al Levante y, tras brillar en el Mundial de Brasil 2014, fichó por el Real Madrid. Allí alcanzó la cima del fútbol mundial, siendo pieza clave en los años más gloriosos del club.
Más allá del campo, es reconocido por su fe cristiana, su sencillez y su compromiso social.
Honduras y Costa Rica se enfrentarán este jueves en duelo eliminatorio en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido, por la tercera jornada del grupo C. será crucial para las ambiciones mundialistas de ambos seleccionados. Keylor Navas será titular y capitán en el cuadro "tico".