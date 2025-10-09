Fue rechazado por su baja estatura: siete curiosidades sobre Keylor Navas

2. Lo criaron sus abuelos mientras sus padres emigraban: Desde muy joven, sus padres se trasladaron a Estados Unidos buscando mejores condiciones económicas. Keylor y su hermana quedaron bajo el cuidado de su abuela (y con mucho acompañamiento de su abuelo), sobre todo durante sus primeros años. Su abuelo en particular fue clave: lo llevaba a los partidos, lo transportaba hasta entrenamientos, en un coche viejo, y fue una figura paterna en muchos sentidos.