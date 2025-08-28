Honduras: Cuatro sorpresas y diez bajas en convocatoria para las eliminatorias

Estas son las sorpresas y ausencias en la convocatoria de Honduras para los duelos ante Haití y Nicaragua por la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El estratega Reinaldo Rueda tomó la decisión de convocar a un total de 24 jugadores para los duelos que sostendrá ante Haití y Nicaragua, juegos que se realizarán el próximo 5 y 9 de septiembre respectivamente.
Luis Ortiz: El portero del Motagua encabeza una de las sorpresas de Honduras para las eliminatorias donde se enfrentará a Haití y Nicaragua.
José Raúl García Gonzales: Es el más joven de la lista y es una de las grandes sorpresas en Honduras para la fase final de las eliminatorias. El chico se desempeña como centrocampista de contención.
Devron García: El defensor del Real España no fue considerado por Reinaldo Rueda.
David Ruiz: El centrocampista del Inter Miami vuelve a la selección de Honduras ya que en los últimos meses fue baja por lesión.
Alenis Vargas: El delantero hondureño es una de las grandes sorpresas en la lista de Honduras, milita en el SJK Seinäjok de la primera división de Finlandia.
Marlon Licona: El portero del Motagua es una de las grandes ausencias en la lista de Honduras para los duelos ante Haití y Nicaragua.
Denil Maldonado: El defensor y capitán de la H es baja en la ronda final debido a una lesión.
Luis Vega: El defensor no entró en la convocatoria de Honduras debido que no ha tenido minuto.
Kervin Arriaga: El centrocampista del Levante es baja de peso en la H debido a una lesión.
Alex López: El centrocampista de Olancho FC no fue en tomado en cuenta por Reinaldo Rueda.
Dixon Ramírez: El veloz jugador fue de las figuras de Honduras en la Copa Oro y esta vez no fue tomado en cuenta.
Rigoberto Rivas: El volante que milita en el fútbol de Turquía no entró en la lista ya que ha estado lesionado.
Carlos Mejía: El jugador del Motagua es baja en la lista de Honduras para los duelos ante Haití y Nicaragua.
Yustin Arboleda: El delantero del Olimpia es baja en la H por decision de Reinaldo Rueda.