Corredores reclaman sus kits para la Maratón de La Prensa

La cuenta regresiva entra en su recta final. A solo horas de la esperada “edición de oro” de la Maratón La Prensa-Gatorade, miles de corredores comenzaron a reclamar desde esta mañana sus kits de participación en la tradicional Expo Maratón, el punto de encuentro que marca el inicio oficial de la gran fiesta deportiva.
La entrega comenzó hoy y seguirá mañana en el Salón Los Zorzales de Expocentro en horario de 10:00 am a 7:00 pm.
Los participantes inscritos deberán acudir para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera, que celebra sus 50 años de existencia. Deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad.
Como una de las novedades de esta edición especial, cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias, dando una experiencia más cercana y exclusiva para quienes formarán parte de este acontecimiento deportivo.
En esta edición conmemorativa, la carrera también tendrá un fuerte componente social, ya que parte de lo recaudado apoyará iniciativas vinculadas a la Fundación 1000 Escuelas, impulsada por Shin Fujiyama, enfocada en proyectos educativos para la niñez hondureña.
La edición número 50 de la Media Maratón La Prensa Gatorade no solo marca un récord de participación con más de 13 mil corredores y 22 países, sino que reafirma su posición como el evento de running más importante del país, capaz de unir a miles de personas en una misma meta: cruzar la línea de llegada.
Muchas familias llegaron desde temprano para reclamar sus kits; además, se mostraron muy contentas de participar en este evento.
El 14 de junio, Honduras no solo correrá una carrera. Correrá una historia.