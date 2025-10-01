Haaland sorprende: Revela un detalle “vergonzoso” sobre su mujer

Erling Haaland ha dejado diversos comentarios tras hacer una confesión en donde señala un detalle vergonzoso sobre su novia.
Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City, sorprendió al revelar detalles íntimos y poco habituales sobre su vida personal en una entrevista con el canal noruego NRK.
El noruego, que suele ser muy reservado sobre su vida privada, detalló algunos aspectos hasta ahora desconocidos sobre su vida personal.
Haaland habló abiertamente de su relación con Isabel Haugseng Johansen, exfutbolista de 22 años y madre de su hijo.
Entre risas, Haaland recordó cómo comenzó su historia con Johansen, a quien conocía desde los tiempos en el Bryne Fotballklubb.
"Mi mujer fue quien me escribió primero. Me buscaba a mí”, relató el atacante, dejando claro que fue Isabel quien dio el primer paso en la relación.
Sobre detalles sobre su vida en común con Isabel Haugseng Johansen el delantero del Manchester City reveló detalles sobre cómo sería su cita romántica ideal con su pareja.
Haaland no dudó en revelar un detalle curioso sobre la relación con su mujer: "Yo le cocino la cena a ella", señaló para sorpresa de muchos.
"Yo preparo la cena... Bueno, va a ser un poco vergonzoso para ella que diga esto, pero también le gustan los videojuegos", confesó Haaland en referencia a su pareja sentimental.
"Así que jugamos juntos a Minecraft. Nos sentamos a jugar, construimos casas y todo eso. O vamos a casa, a Bryne, y pedimos kebabs", contó Haaland en referencia a su pareja.
Haaland llevó la broma más allá al afirmar que no vería mal servir kebabs en su futura boda: “En una boda uno quiere ofrecer lo mejor, así que ¿por qué no?”.
Convertido ya en padre, Haaland también habló sobre la difícil conciliación entre su vida familiar y su carrera en el fútbol de élite. Recordó cómo tuvo que hacer esfuerzos extremos para estar presente en el nacimiento de su primer hijo y admitió que esa lucha por equilibrar responsabilidades sigue siendo un reto.
“Creo que Pep Guardiola se molestaría si le pidiera perderme un partido por el cumpleaños de mi hijo. Después de mi carrera estaré en todas las fiestas y graduaciones, pero ahora debo sacrificarme por el equipo”, reconoció el delantero, subrayando que la exigencia de competir al máximo nivel lo obliga a priorizar al Manchester City en ciertos momentos.
Haaland reveló que Isabel se acercó a él y además reveló que es amante de videojuegos.