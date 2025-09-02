Guapa mexicana es fichada por Motagua: Se conoce el trabajo que hará

Una guapa mexicana ha sido fichada en las últimas horas por el Fútbol Club Motagua.
El Fútbol Club Motagua ha sumado en nuevo refuerzo bajo el mando del español Javier López.
Mediante sus redes sociales, Motagua anunció la llegada de una bella chica nacida en México.¿ Quién es ella? A continuación los detalles.
Con el objetivo de garantizar el rendimiento óptimo y bienestar de sus futbolistas, Motagua anunció la contratación de la nutrióloga deportiva, Marisol Vallejo.
Marisol Vallejo de México es la guapa chica que se suma a las filas del Motagua para la presente campaña por petición del estratega español Javier López.
Marisol cuenta con una amplia trayectoria en México y Guatemala.
El nuevo fichaje del Motagua tiene un certificado de nutrición deportiva del colegio de nutriología de México y una licenciatura y maestría de la Universidad de Guanajuato.
Dentro de las funciones de la profesional destacan la elaboración de menús específicos para viajes y torneos adaptados a las necesidades energéticas de los futbolistas del azul profundo, asesoría enfocada a la prevención de lesiones, mejora del rendimiento, y adecuada recuperación después de los entrenamientos y partidos.
Además, orientación individualizada para cada jugador, con establecimiento de porciones y planes nutricionales personalizados considerando sus requerimientos físicos, posición en cancha y calendario competitivo.
Vallejo laboró en el pasado con la Asociación de Ráquetbol de Guatemala y en el club de futbol Antigua GFC, donde trabajó con el actual entrenador de Motagua, el español Javier López.
Con este nuevo refuerzo, Motagua fortalece una parte vital en el fútbol moderno donde la alimentación de los futbolistas es clave para evitar lesiones y optimizar el rendimiento de cara a los momentos claves de la temporada.
Marisol radica en Guatemala y se estará uniendo al Motagua en los próximos días.
"Es un honor para mí poder acompañar a futbolistas de primer nivel", señaló la mexicana tras la noticia de que se une al Motagua.
