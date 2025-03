Jugó en Francia, brilló en el PSG y sorprende: ahora dirige un supermercado

“Les digo: ‘Jueguen con placer, que luego pasará lo que tenga que pasar’. Como jugador profesional, siempre he jugado con pasión, y cuando haces las cosas con pasión y amor, siempre suceden cosas hermosas detrás de ello. Nunca me entusiasmé demasiado con el fútbol, siempre lo di todo y me divertí lo máximo posible. Y eso es más o menos lo que nos está pasando con esta tienda”, contó.