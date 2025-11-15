Agustín Auzmendi, destrozado: llanto y dolor por el descenso de Godoy Cruz

Las dolorosas imágenes del descenso de Godoy Cruz de Agustín Auzmendi a la segunda división del fútbol de Argentina. El exgoleador de Motagua sufrió lo peor para un futbolista y todos terminaron llorando.
Agustín Auzmendi fue titular con el Godoy Cruz en el decisivo partido, pero no pudo anotar y salió de cambio al minuto 60.
Godoy Cruz quedó condenado a jugar la temporada 2026 en la Primera Nacional (Segunda División de Argentina) después del empate 1-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Feliciano Gambarte y la victoria 4-2 de Aldosivi sobre San Martín de San Juan en el Minella.
Agustín Auzmendi, que fichó por Godoy Cruz procedente del Motagua de Honduras, descendió en el fútbol de Argentina. Pasó de la gloria al infierno en el deportes más popular del mundo.
Godoy Cruz se fue a la B junto a San Martín, equipos de la región de Cuyo. El primero, conocido como el Bodeguero, perdió la categoría tras permanecer 17 temporadas en la élite del fútbol argentino.
Godoy Cruz jugó este año la Copa Sudamericana y fue eliminado en octavos de final por Atlético Mineiro, finalista con Lanús.
Los jugadores de Godoy Cruz se desplomaron en el césped, rompiendo en llanto al confirmarse el descenso.
Algunos futbolistas se cubrieron el rostro con la camiseta tratando de ocultar el dolor que les invadía.
Los jugadores de Godoy Cruz fueron consolados por los de Riestra tras confirmarse el descenso.
Llanto y decepción en el rostro de los futbolistas de Godoy Cruz tras el descenso a la segunda división de Argentina.
Entre los propios jugadores de Godoy Cruz se consolaron tras el final del partido que confirmó el descenso al infierno de la segunda división.
La tristeza se vio aún más marcada cuando los juveniles del Tomba lloraron desconsolados junto a los veteranos.
Las lágrimas de los jugadores de Godoy Cruz tras el descenso a la Segunda División de Argentina.
Este jugador de Godoy Cruz rompió a llorar en el banco de suplentes tras el final del partido.
El futbolista del Tomba se mostró muy devastado por el descenso de Godoy Cruz a la B.
Las cámaras de televisión captaron al jugador de Godoy Cruz totalmente destrozado entre lágrimas.
En las tribunas, cientos de hinchas de Godoy Cruz no pudieron contener las lágrimas mientras abrazaban camisetas y banderas del club.
Un pequeño aficionado no pudo contener el llanto luego de ver el descenso del equipo de sus amores.
Esta linda aficionada de Godoy Cruz derramó lágrimas por el descenso de su equipo en el fútbol argentino.
La afición de Godoy Cruz terminó desolada por el descenso a la Segunda División de Argentina.
La tristeza de este aficionado de Godoy Cruz era evidente en su rostro. Ver a tu equipo irse a Segunda División es muy doloroso.
Totalmente abatidos fueron captados los aficionados de Godoy Cruz en las gradas del estadio.
Una imagen que duele: el llanto desconsolado de esta aficionada de Godoy Cruz por el descenso del club de Mendoza.
Omar Asad, quien había asumido en el tramo final para intentar sostener la categoría, no logró el objetivo de la permanencia. La derrota indirecta dejó un clima muy cargado en Mendoza.
Otros aficionados de Godoy Cruz reaccionaron muy molestos contra jugadores y directiva del club por el descenso.
La dura imagen tras el descenso de Godoy Cruz: algunos jugadores del Tomba fueron consolados por sus familiares al salir del estadio luego del final del partido ante Riestra.