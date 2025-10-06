  1. Inicio
Asesinan en su casa a joven futbolista hondureño en San Pedro Sula

Consternación y repudio tras el cobarde asesinato a jugador catracho en San Pedro Sula.

  • 06 de octubre de 2025 a las 18:27 -
  • Redacción
Luto en el fútbol de Honduras: Delincuentes asesinaron a joven futbolista en la ciudad de San Pedro Sula.

La víctima respondía al nombre de Carlos Daniel Pérez Raudales (de 21 años de edad), quien era apasionado por el fútbol y destacaba en las reservas del Club Platense Junior.

El joven futbolista hondureño fue asesinado la noche del domingo 5 de octubre en su casa de residencia en San Pedro Sula.

El futbolista hondureño Carlos Daniel Pérez recibió dos impactos de bala a manos de criminales que asaltaban su casa en la colonia Brisas de Expocentro de San Pedro Sula.

El informe policial señala que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 pm del domingo 5 de octubre, cuando el joven intentó impedir el asalto que varios individuos realizaban en la residencia de sus padres.

Los padres del jugador Carlos Daniel fueron interceptados por un individuo que los pretendió asaltar.

Al ver lo que ocurría, su hijo, quien estaba en la calle, se dirigió a la casa, pero uno de los individuos le disparó. Lamentablemente, cuando quiso ingresar a la vivienda, otro asaltante le disparó nuevamente provocando que se desplomara en el suelo.
El futbolista Carlos Daniel Pérez recibió dos impactos de bala, inmediatamente fue trasladado a un centro médico, pero lamentablemente el joven falleció.

Carlos Daniel Pérez formaba parte del Platense Junior y el equipo en sus redes sociales lamentó lo ocurrido.

"Nota de Duelo y Repudio. El Club Platense Junior lamenta profundamente, con inmensa tristeza, el sensible y trágico fallecimiento de nuestro querido Carlos Daniel Pérez. Le fue arrebatada la vida de manera violenta e injusta, apagando prematuramente una luz llena de sueños e ilusiones que apenas comenzaba a brillar. Esta pérdida irreparable nos conmueve a todos los que formamos parte de la familia de Platense Junior", señaló el equipo en sus redes sociales.

Platense Junior dejó conmovedor mensaje por la muerte de su jugador: "Recordamos a Carlos Daniel no solo por su entrega en la cancha, sino también por la calidez de su corazón y la nobleza de su espíritu. Era reconocido por su alegría contagiosa, su lealtad inquebrantable hacia sus amigos y compañeros, y su respeto hacia todos los que lo rodeaban. Su calidad humana fue un faro de esperanza y un ejemplo de las virtudes que aspiramos a cultivar en nuestro club".
"Elevamos nuestra voz para repudiar enérgicamente este terrible y cobarde acto que ha sembrado luto y dolor en nuestra comunidad. Exigimos justicia y paz", señalaron en el Platense Junior mediante sus redes sociales oficiales.

Comunicado del Platense Junior donde lamenta, repudia y exige paz por la muerte de Carlos Daniel Pérez.
El Platense Junior también emitió acuerdo de duelo luego de que Carlos Pérez fue asesinado en San Pedro Sula por un individuo encapuchado.

En las redes sociales hay mensajes de consternación por el asesinato del joven futbolista hondureño y uno de los que se pronunció fue Emil Martínez, exjugador y ahora entrenador de reservas del Marathón.
