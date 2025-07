Futbolista hondureño conmueve con decisión tomada: "Con dolor en el alma, creo que es lo mejor"

"Hoy he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida. A mis 28 años, me despido de algo que me hizo y me hace muy feliz. La verdad es que el fútbol fue lo mejor que me pasó en la vida. Quienes conocen mi proceso saben cuánto luché por cumplir este sueño y que nunca me rendí. Pero hoy tomé la decisión más difícil de todas: colgar los tacos. Con dolor en el alma, creo que es lo mejor", comenzó diciendo Christian Bernárdez.