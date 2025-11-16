  1. Inicio
Faitelson no perdona y esto dicen por lo que hizo México vs Uruguay

"Ridículos y con poca vergüenza”: Faitelson no perdona y ataca con todo tras empate de México ante Uruguay.

1 de 16

México sigue sin ganar y este sábado igualó sin goles ante Uruguay. La prensa no perdona y esto dicen en redes luego del amargo empate.

2 de 16

Marca México: “México solo ha vencido una vez a Uruguay en sus últimos cuatro duelos”
3 de 16

As México: “Partidazzzzo”, esto tras un amargo empate sin goles.
4 de 16

ESPN: “Empate sin goles en un partido donde saltaron las chispas”
5 de 16

Fútbol Picante: “Ya son 5 juegos amistosos sin triunfo para la selección de México”
6 de 16

MisterChip fue otro de los que no les gustó para nada el partido tras el empate sin goles.
7 de 16

TV Azteca Deportes: "Sin daños en Torreón. México lo intentó pero al final no pudo con Uruguay en la cancha del TSM; sigue Paraguay".
8 de 16

Fox Deportes: "Por primera vez en 30 años, México no recibió gol de Uruguay".
9 de 16

Diario Récord destacó el gran nivel de Gilberto Mora, quien fue alabado por Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.
10 de 16

Diario Diez: “Ayuda a México. Los aztecas en partido marcado por la polémica, empató sin goles ante Uruguay”
11 de 16

TNT SPORTS MÉXICO: “México y Uruguay se dieron con todo”
12 de 16

Asimismo, destacaron el empate sin goles entre Uruguay y México como un partido bastante “rispido”
13 de 16

Medio Tiempo: "Alarmas encendidas. México suma cinco juegos sin ganar”
14 de 16

Y resaltaron que México no ha podido vencer a selecciones de Conmebol recientemente.
15 de 16

Faitelson no se anduvo por las ramas contra las futbolistas de México: “Ridículos y con poca vergüenza”
16 de 16

Y resaltó: “Si ellos le temen a esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa... Pobres de ellos, pobres de nosotros".
