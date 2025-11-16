Faitelson no perdona y esto dicen por lo que hizo México vs Uruguay

México sigue sin ganar y este sábado igualó sin goles ante Uruguay. La prensa no perdona y esto dicen en redes luego del amargo empate.
Marca México: “México solo ha vencido una vez a Uruguay en sus últimos cuatro duelos”
As México: “Partidazzzzo”, esto tras un amargo empate sin goles.
ESPN: “Empate sin goles en un partido donde saltaron las chispas”
Fútbol Picante: “Ya son 5 juegos amistosos sin triunfo para la selección de México”
MisterChip fue otro de los que no les gustó para nada el partido tras el empate sin goles.
TV Azteca Deportes: "Sin daños en Torreón. México lo intentó pero al final no pudo con Uruguay en la cancha del TSM; sigue Paraguay".
Fox Deportes: "Por primera vez en 30 años, México no recibió gol de Uruguay".
Diario Récord destacó el gran nivel de Gilberto Mora, quien fue alabado por Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.
Diario Diez: “Ayuda a México. Los aztecas en partido marcado por la polémica, empató sin goles ante Uruguay”
TNT SPORTS MÉXICO: “México y Uruguay se dieron con todo”
Asimismo, destacaron el empate sin goles entre Uruguay y México como un partido bastante “rispido”
Medio Tiempo: "Alarmas encendidas. México suma cinco juegos sin ganar”
Y resaltaron que México no ha podido vencer a selecciones de Conmebol recientemente.
Faitelson no se anduvo por las ramas contra las futbolistas de México: “Ridículos y con poca vergüenza”
Y resaltó: “Si ellos le temen a esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa... Pobres de ellos, pobres de nosotros".