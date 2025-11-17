Desgarrador confesión del papá de Faco sobre salud de su hijo

Roberto Rivera, joven periodista conocido como 'Faco', sigue luchando contra su vida y su amado padre ha consternado en las últimas horas al compartir un desgarrador mensaje.
Roberto Francisco Rivera Maldonado es un joven de El Progreso, Yoro. Se ha desempeñado como creador de contenido de la página deportiva 'Faco Sports'.
"Mucho gusto, yo soy ‘Faco’ y tengo cáncer... Tengo cáncer, pero aquí estoy. Esto empezó hace dos años, me diagnosticaron con cáncer testicular, salí de peligro y seguí en vigilancia. De la nada, en julio de este año me dieron la noticia más jodida de mi vida: recaí", dijo el joven el pasado mes de septiembre.
El cáncer no lo detiene a ‘Faco’, quien afirma que está "igual de inspirado por contar historias, ver fútbol, estar presente y contarte que me siento bien o con buen humor contarte que he estado mal...".
Roberto Rivera, padre de Faco, conmovió en las últimas horas al dejar desgarrador mensaje sobre lo que pasó su hijo en su lucha contra el cáncer.
"Normalmente les hemos mantenido informados sobre la salud de nuestro hijo y cómo hemos ido avanzando con sus ciclos de quimioterapia. Lamentablemente, en este último ciclo, el descanso y la recuperación se complicaron un poco más de lo normal, ya que las quimioterapias provocaron un síndrome de lisis tumoral que le causó hipocalcemia entre otras cosas", comenzó diciendo el papá de Faco.
"Gracias a la extraordinaria atención en la Clínica, pasaremos de la unidad de cuidados intermedios a una hospitalización regular, con la esperanza de que pronto podamos ir a casa con nuestro hijo en plena salud", detalló el papá de Faco mediante su cuenta oficial de Facebook.
El papá de Faco señaló que no han sido nada fácil las últimas horas y señaló que mantiene su fe: "Ha sido un fin de semana largo y difícil, pero entendemos que contamos con su apoyo, sus oraciones y con la voluntad de Dios que no nos abandona", indicó.
"Esta batalla se la estamos ganando al cáncer, y seguimos adelante con fe y fortaleza", cerró diciendo el papá de Faco en sus redes sociales.
Faco también emitió comunicado al informar la dura batalla que ha tenido en los últimos días en esa lucha contra el cáncer.
"Me honra comunicarles que, por un milagro de Dios, estoy vivo.En las últimas horas se detectó una hipocalcemia severa, provocada por la quimioterapia, que fue controlada de manera impecable por mi querido y admirable cuerpo médico", mencionó Faco en sus redes sociales oficiales.
"Gracias a su pronta atención y a la misericordia de Dios, hoy sigo aquí", mencionó el joven periodista hondureño que lucha contra el cáncer.
Faco cerró diciendo: "Actualmente permanezco en UC-Intermedios, pero mejorando significativamente. Agradezco sus oraciones, su cariño y su paciencia".
El papá de Faco y su hijo han recibido miles de mensaje luego de que el joven mantiene una lucha contra el cáncer.
En entrevistas previas, Faco Rivera admitió que su lucha es tanto física como mental, describiéndola como una "montaña de emociones. El proceso de quimioterapia le ha provocado un cansancio físico y mental abrumador.
‘Faco’ tiene 23 años de edad y cuenta con experiencia en radio, televisión y redes sociales.
Hace unos años reveló su mayor miedo: "Yo creo que por joven, es perder a mis padres, lo pienso y si lo digo más me quedo sin energía en la garganta y yo creo en que también en dejar de ser feliz, y no porque lo sea permanentemente, sino el perder esa ventana y espacio que me da alegría...yo creo que también estar solo."