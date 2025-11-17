Desgarrador confesión del papá de Faco sobre salud de su hijo

"Normalmente les hemos mantenido informados sobre la salud de nuestro hijo y cómo hemos ido avanzando con sus ciclos de quimioterapia. Lamentablemente, en este último ciclo, el descanso y la recuperación se complicaron un poco más de lo normal, ya que las quimioterapias provocaron un síndrome de lisis tumoral que le causó hipocalcemia entre otras cosas", comenzó diciendo el papá de Faco.