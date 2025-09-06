La mejor de Centroamérica: revelan lo nuevo que tendrá el estadio Morazán y cuánto costó

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula sigue avanzando para ser uno de los mejores de Centroamérica y ahora recibió una gran notica por parte de Condepor. ¿Cuántos millones costó?
El recinto sampedrano se reinauguró el pasado 1 de septiembre de 2024 con el partido entre Real España vs Olimpia.
Al estadio Morazán le remodelaron los camerinos, el engramillado, el sistema de riego, drenaje, entre otros detalles claves.
Ahora, Mario Moncada, comisionado de Condepor, ha revelado lo nuevo que tendrá el estadio Morazán.
Mario Moncada, a través de un comunicado, reveló que el Morazán contará con la pantalla LED más moderna de un estadio centroamericano.
A través de sus redes sociales, Moncada explicó que la misma está valorada en 100 mil dólares (2,616,902.26 lempiras) con dimensiones de 12 x 7 metros e idéntica a la del Fenway Park de Boston (Béisbol de las Grandes Ligas)
"Este moderno dispositivo, bajo custodia de Condepor, fue prometido por el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro De Zelaya, Hector Manuel Zelaya, durante la inauguración de la cancha híbrida del Morazán en agosto de 2024. Hoy confirmamos que la mandataria sigue cumpliendo con el pueblo", comentó Moncada.
La inversión en su instalación será de un millón de lempiras en un costo que asumirá la Condepor mediante canjes publicitarios.
Con este proyecto, el Morazán quedará a la altura de los estadios más modernos de la región, al servicio de Real España, Marathón y la Selección Nacional de Honduras.
Mario Moncada compartió una documentación donde se hace el compromiso y la pantalla existente en el Fenway Park para que conozcan lo que se instalará.
El Estadio Morazán contará con la pantalla led más moderna de Centroamérica.
Los campos de los diferentes equipos de béisbol cuentan con este sistema moderno.
"Todo está listo para instalar en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula la pantalla LED más moderna de Centroamérica, valorada en 100 mil dólares y con dimensiones de 12 x 7 metros, idéntica a la del histórico Fenway Park de Boston", comunicó CONDEPOR en sus redes sociales.
Condepor solo está a la espera que la Municipalidad de San Pedro Sula autorice la apertura de los portones para iniciar las obras de: base estructural, cuarto de control, internet y fibra óptica.