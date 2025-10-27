¡Escándalo! Ponen a la venta el estadio más importante de la historia del fútbol por una deuda

No es la primera ocasión en la que se especula con la propiedad de Maracaná. En 2011 Eike Batista, el empresario más rico de Brasil, quiso comprarlo antes de que albergase la final del Mundial 2014 y algunas disciplinas de los Juegos Olímpicos de 2016. Aunque aquella propuesta no salió adelante, en la última década el debate sobre la conveniencia o no de vender el estadio para que sea una empresa privada la que lo explote ha generado mucha controversia.