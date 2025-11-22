  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco"

Hace unas semanas sufrió una terrible lesión y ahora le destapan dura demanda: futbolista en México la pasa mal y presentan pruebas.

Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
1 de 16

Escándalo en México. Futbolista es denunciado por lo que hizo en su casa y revelan pruebas en su contras: esta es la cantidad de dinero que debería.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
2 de 16

El guardameta vive una pesadilla en tierras aztecas: hace unas semanas sufrió una terrible lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un tiempo y ahora le destapan por lo que es demandado.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
3 de 16

Hablamos del portero del Cruz Azul, Kevin Mier, quien está en el ojo del huracán luego de que una mujer lo acusara y revelara pruebas de su incumplimiento en cuanto a su domicilio.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
4 de 16

Según relata la mujer a Diario ESTO, el guardameta habría abandonado su hogar. Además, señala del robo y daño de algunas pertenencias de la casa en la que habitaba en Ciudad de México.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
5 de 16

Según informa el diario antes mencionado, el guardameta es acusado de no cumplir con su contrato de arrendamiento y que actualmente le debería a la dueña 270 mil pesos mexicanos desde el abandono de su hogar.

 Foto ESTO
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
6 de 16

Diario ESTO en compañía de Yolanda Muñiz Martínez (dueña y denunciante), hicieron un recorrido por las instalaciones para mostrar el estado del lugar.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
7 de 16

Asimismo la denunciante reveló que Kevin Mier dejó de pagar la renta del domicilio en donde ha vivido tras su llegada a territorio azteca.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
8 de 16

“Se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó quince pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa", explicaba al medio antes mencionado.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
9 de 16

"Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, expresó la dueña de la inmobiliaria.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
10 de 16

También reveló algunos daños a la propiedad y hasta un supuesto robo de uno de los electrodomésticos: se habla de un horno.

 Foto ESTO
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
11 de 16

"La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso", agregaba en su relato la denunciante.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
12 de 16

La dueña también comenta que ha tratado de intentar contactarlo, pero que no ha tenido una respuesta positiva: "Cuando trato de buscarlo se me esconde",

Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
13 de 16

Por lo tanto, la denuncia que presentaron contra el guardameta es por los daños al domicilio así como también la deuda de tres meses de renta.

 Foto ESTO
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
14 de 16

El colombiano Kevin Mier está viviendo una pesadilla en las últimas semanas en México. El pasado 11 de noviembre sufrió una terrible lesión tras una dura entrada de Carrasquilla que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por un tiempo.
Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
15 de 16

El Cruz Azul presentó que Mier sufrió una fractura en la tibia y se perderá el resto de la temporada en la Liga MX.

Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco
16 de 16

De momento, el guardameta colombiano no se ha pronunciado sobre el tema de la denuncia en referencia a su domicilio.
Cargar más fotos