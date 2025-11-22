Figura la pasa mal y le hacen fuerte acusación: “Se puso muy loco"

Escándalo en México. Futbolista es denunciado por lo que hizo en su casa y revelan pruebas en su contras: esta es la cantidad de dinero que debería.
El guardameta vive una pesadilla en tierras aztecas: hace unas semanas sufrió una terrible lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un tiempo y ahora le destapan por lo que es demandado.
Hablamos del portero del Cruz Azul, Kevin Mier, quien está en el ojo del huracán luego de que una mujer lo acusara y revelara pruebas de su incumplimiento en cuanto a su domicilio.
Según relata la mujer a Diario ESTO, el guardameta habría abandonado su hogar. Además, señala del robo y daño de algunas pertenencias de la casa en la que habitaba en Ciudad de México.
Según informa el diario antes mencionado, el guardameta es acusado de no cumplir con su contrato de arrendamiento y que actualmente le debería a la dueña 270 mil pesos mexicanos desde el abandono de su hogar.
Diario ESTO en compañía de Yolanda Muñiz Martínez (dueña y denunciante), hicieron un recorrido por las instalaciones para mostrar el estado del lugar.
Asimismo la denunciante reveló que Kevin Mier dejó de pagar la renta del domicilio en donde ha vivido tras su llegada a territorio azteca.
“Se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó quince pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa", explicaba al medio antes mencionado.
"Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, expresó la dueña de la inmobiliaria.
También reveló algunos daños a la propiedad y hasta un supuesto robo de uno de los electrodomésticos: se habla de un horno.
"La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso", agregaba en su relato la denunciante.
La dueña también comenta que ha tratado de intentar contactarlo, pero que no ha tenido una respuesta positiva: "Cuando trato de buscarlo se me esconde",
Por lo tanto, la denuncia que presentaron contra el guardameta es por los daños al domicilio así como también la deuda de tres meses de renta.
El colombiano Kevin Mier está viviendo una pesadilla en las últimas semanas en México. El pasado 11 de noviembre sufrió una terrible lesión tras una dura entrada de Carrasquilla que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por un tiempo.
El Cruz Azul presentó que Mier sufrió una fractura en la tibia y se perderá el resto de la temporada en la Liga MX.
De momento, el guardameta colombiano no se ha pronunciado sobre el tema de la denuncia en referencia a su domicilio.