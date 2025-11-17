Giro inesperado en la vida del Cristiano Ronaldo de Honduras: "Era mi final"

En las últimas horas ha surgido nueva e impactante noticia sobre el joven que en su momento se denominó como el "Cristiano Ronaldo de Honduras".
El chico de Honduras en su momento se comparó con Cristiano Ronaldo y ganó miles de seguidores por su supuesto parecido al astro de la selección de Portugal.
Su nombre es Roger Casalegno y saltó a la fama al denominarse como el "Cristiano Ronaldo de Honduras" al extremo de que su fama lo llevó a diversos clubes del fútbol hondureño.
El chico señaló en su momento que se parecía en el físico a Cristiano Ronaldo y esas palabras provocaron diversos comentarios en el pueblo hondureño.
En los últimos meses se supo del joven catracho y lo que muchos no sabían es que ha estado viviendo momentos muy complicados en su vida.
Roger Casalegno llegó a tener la oportunidad de entrenar con la Real Sociedad de Tocoa.
Otro club que le abrió la oportunidad al "Cristiano Ronaldo hondureño" fue el Social Sol de la Liga de Ascenso de Honduras.
Tras una serie de oportunidades, lamentablemente para él no pudo cumplir el sueño de jugar en la primera división del fútbol hondureño.
A pesar de que en su momento alcanzó gran notoriedad en las redes por su parecido físico con Cristiano Ronaldo, hoy enfrenta una realidad muy distinta y marcada por dificultades personales.
Durante más de un año no se supo nada de la existencia del CR7 Catracho, hasta que la noche del 27 de octubre de este año explicó los motivos de su ausencia en redes sociales.
El joven de 25 años confesó entre lágrimas que ha estado luchando con problemas de salud mental, razón por la cual su presencia en redes ha disminuido considerablemente.
¿Un familiar del joven habló sobre los problemas que ha enfrentado el "Cristiano Ronaldo hiondureño".
"Es verdad que este hombre ha andado por los ríos en bóxer", le consultaron a Wilkin Jonathan, primo de Casalegno.
"Así es, hermano", terminó respondiendo el familiar de Roger Casalegno. Cabe destacar que CR7 Catracho apareció en el audiovisual y se le ve una leve mejoría en su estado de salud.
Las buenas noticias han llegado y el chico Casalegno ha señalado que se encuentra mejor tras un año donde ha enfrentado problemas mentales.
"Dios ha hecho un milagro en mi vida, madre te amo. Pensé que era mi final, pero Dios lo hizo posible. He vuelto después de un año de perder mi mente, Dios me responde", señaló Roger Casalegno en su cuenta oficial de Tik Tok.
"El poder de Dios es sagrado y maravilloso. Ya me estoy sintiendo mejor y le agradezco a todos los que me han estado apoyando", cerró diciendo el Cristiano Ronaldo de Honduras.