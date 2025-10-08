Costa Rica y su once titular para enfrentar a Honduras por las eliminatorias

La Selección de Costa Rica ya tiene todo listo para el duelo clave ante Honduras.
PORTERO - El guardián Keylor Navas se recuperó de la lesión de tobillo y apunta al 11 titular de Costa Rica ante Honduras por la Eliminatoria.
DEFENSA - Carlos Mora ha encontrado un hueco en el 11 titular de Costa Rica. Los "Pura Vida" le quieren hacer daño a la Bicolor Catracha.
DEFENSA - El defensor Joseph Mora arrancaría en el 11 titular de Costa Rica ante Honduras por la fecha tres de la Eliminatoria Mundialista.
DEFENSA - Francisco Calvo es uno de los hombres de hierro de la zona baja de Costa Rica.
DEFENSA - Kendall Waston volvió a la convocatoria de Costa Rica. El veterano defensor fue pedido expreso del "Piojo" Herrera.
DEFENSA - Jeyland Mitchell, futbolista del Feyenoord de Países Bajos, es uno de los legionarios importantes que tiene Costa Rica.
VOLANTE - Allan Cruz apuntaría a ser el sustituto de Celson Borges en la zona de volantes. Borges no estaría listo para el Honduras vs Costa Rica.
VOLANTE - Orlando Galo, volante tico, ya sabe hacerle daño a la Selección de Honduras. Arrancaría en el 11 titular del "Piojo" Herrera.
VOLANTE - Josimar Alcócer sería el enganche en el eje de ataque de Costa Rica ante Honduras en el Estadio Francisco Morazán.
DELANTERO - La Selección de Honduras tendrá que cuidarse de Manfred Ugalde, el killer que tiene Costa Rica en la Eliminatoria.
DELANTERO - Para finalizar el 11 titular de Costa Rica, Alonso Martínez es el otro killer de cuidado. El atacante milita en el New York City de la MLS.
OPCIONES: Alejandro Bran es otro de los hombres destacados que tiene el combinado costarricense para medirse ante Honduras.
OPCIONES: Kenneth Vargas, futbolista del Herediano, es otra de las cartas importantes que tiene "El Piojo" Herrera entre los convocados.
OPCIONES: Guillermo Villalobos, futbolista del Alajuelense, sorprendió entre los convocados de Costa Rica para los duelos ante Honduras y Nicaragua.
OPCIONES: Warren Madrigal, actual futbolista del Saprissa de Costa Rica, es otro de los atacantes a los que Honduras tendrá que tener cuidado.
OPCIONES: Andy Rojas, joyita que tiene Costa Rica, apareció entre los convocados de Costa Rica ante Honduras.
OJO: Celso Borges sigue tocado y no estaría ante Honduras este jueves por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
DT: Miguel "Piojo" Herrera suma dos puntos en sus primeros dos partidos dirigidos en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista.