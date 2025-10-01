Chepe Bomba se pronunció: Locura por Real España y esposa de jugador sorprende

Esto dicen en redes sociales de la clasificación del Real España a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.
ESPN: "La MÁQUINA alcanzó las semifinales de la #CopaCentroamericana y consiguió su boleto a la máxima competición de clubes del área"
Concacaf: "¡Real España ganó en Panamá y está en Semifinales de la Copa Centroamericana!"
Jafeth Moreno, periodista de GOLAZO: "El sexto lugar de la liga catracha tumbó al “súper” Plaza Amador"
Allan Fajardo: "¡¡Así se hace, Máquina!!"
Diario DIEZ: "Real España hace fiesta en Panamá y logra la doble clasificación. ¡ENORME, MÁQUINA!".
Los periodistas ticos reaccionaron: "¡Real España de Jeaustin Campos y Hugo Viegas eliminó al Plaza Amador (1-2)! Además clasificaron a la Concachampions".
Johan Raudales, periodista de DIEZ: "CERRANDO BOCAS Y ELIMINANDO AL “INVICTO”. Real España aprovechó esa ventaja que tenía (gol de visitante) y ha liquidado a Plaza Amador en su propia casa para anotar el 2-2 y asegurar las semifinales de la Copa Centroamericana".
Óscar Funes, periodista catracho: "TRIUNFAZO HISTÓRICO DE REAL ESPAÑA La máquina ha ganado en el Rommel Fernández, se ha clasificado a las semifinales de la Copa Centroamericana y ha conseguido su boleto a la CONCACHAMPIONS. Juego, carácter y personalidad; las cualidades de los aurinegros en Panamá. Merecido".
Fredy Nuila: "Orgulloso de Real España. Pese a sus limitaciones, no tener goleador y algunas otras cosas, supo venir desde la humildad".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "EL TATA DE LOS PANAMEÑOS. Real España se la creyó, supo que podían herir al Plaza Amador y lo ELIMINA de la #CopaCentroamericana recentándole una DURA DERROTA a un equipo que tenía un INVICTO DE 21 PARTIDOS y que venía de ganar CINCO JUEGOS SEGUIDOS".
Y lanzaba dardo a Chepe Bomba: "Aquel que dijimos tiene que meterse abajo de la cama. Hoy no sale. Todavía están chiquitos, son pequeños, no son los ticos como para ponerse a hablar de más...".
Chepe Bomba también se pronunció: "Increíble. Increíble... ¿Qué hiciste Harold Cummings? Plaza Amador no merecía quedar afuera así..."
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Real España contra todos los pronósticos está en semifinales de la Copa Centroamericana. Además, cupo a la Copa de Campeones de Concacaf. Batacazo del aurinegro ante un Plaza Amador que llegaba intratable".
TDTV: "Real España volvió a hacer la épica en Panamá. Es semifinalista de Centroamérica y clasifica a la Concachampions 2026"
Y agregaban: "La emoción lo dice todo. El Real España lo volvió a hacer".