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Brayan Moya sufre un problema en USA: hacen petición para ayudar al futbolista

Moya enfrenta un inconveniente en Estados Unidos tras un partido y hacen petición para el futbolista.

Brayan Moya sufre un problema en USA: hacen petición para ayudar al futbolista
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Brayan Moya atraviesa un nuevo capítulo en Estados Unidos tras salir de Marathón. Sin embargo, el futbolista sufrió un inconveniente en tierras norteamericanas.
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Moya salió de la institución verdolaga en julio de 2026 luego de ser uno de los protagonistas por un episodio de indisciplina.

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El jugador catracho terminó saliendo de Marathón pese a negar lo sucedido. Más adelante, emprendió un nuevo capítulo en Estados Unidos.
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Al jugador hondureño se le ha visto disputando torneos del fútbol burocrático en Estados Unidos, dejando atrás el balompié catracho.
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Y fue precisamente luego de un partido donde tuvo un inconveniente y las autoridades de la liga se encargaron de informarlo.
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El jugador ya obtuvo su residencia permanente en Estados Unidos, pero este jueves se informó que perdió su documentación.
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El futbolista catracho perdió papeles importantes y desde Real Cuscatleca difuendieron un aviso en sus redes sociales para intentar recuperar los documentos extraviados de uno de sus atacantes.
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El delantero extravió su pasaporte hondureño y su residencia permanente de Estados Unidos el pasado domingo durante un partido de fútbol.
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Desde Real Cuscatleca solicitaron a la comunidad que cualquier persona con información sobre el paradero de estos papeles se comunique con ellos.
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"Estamos esperando que alguien lo haya encontrado y pueda devolverlos", informaron desde la liga.
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Este incidente ocurre mientras el jugador atraviesa un cambio en su carrera, participando en ligas locales de Norteamérica.
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Luego de su paso en Liga Nacional, Moya disfruta de su nueva vida en Estados Unidos y así lo presume en sus redes sociales.
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Al jugador hondureño le ha ido bien en el fútbol burocrático y ahora se gana la vida de esta forma tras dejar el fútbol de la primera división de Honduras.
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Por lo mismo, desde las autoridades de estos torneos piden ayuda para que el jugador pueda recuperar su documentación.
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