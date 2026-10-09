Brayan Moya sufre un problema en USA: hacen petición para ayudar al futbolista

Brayan Moya atraviesa un nuevo capítulo en Estados Unidos tras salir de Marathón. Sin embargo, el futbolista sufrió un inconveniente en tierras norteamericanas.
Moya salió de la institución verdolaga en julio de 2026 luego de ser uno de los protagonistas por un episodio de indisciplina.
El jugador catracho terminó saliendo de Marathón pese a negar lo sucedido. Más adelante, emprendió un nuevo capítulo en Estados Unidos.
Al jugador hondureño se le ha visto disputando torneos del fútbol burocrático en Estados Unidos, dejando atrás el balompié catracho.
Y fue precisamente luego de un partido donde tuvo un inconveniente y las autoridades de la liga se encargaron de informarlo.
El jugador ya obtuvo su residencia permanente en Estados Unidos, pero este jueves se informó que perdió su documentación.
El futbolista catracho perdió papeles importantes y desde Real Cuscatleca difuendieron un aviso en sus redes sociales para intentar recuperar los documentos extraviados de uno de sus atacantes.
El delantero extravió su pasaporte hondureño y su residencia permanente de Estados Unidos el pasado domingo durante un partido de fútbol.
Desde Real Cuscatleca solicitaron a la comunidad que cualquier persona con información sobre el paradero de estos papeles se comunique con ellos.
"Estamos esperando que alguien lo haya encontrado y pueda devolverlos", informaron desde la liga.
Este incidente ocurre mientras el jugador atraviesa un cambio en su carrera, participando en ligas locales de Norteamérica.
Luego de su paso en Liga Nacional, Moya disfruta de su nueva vida en Estados Unidos y así lo presume en sus redes sociales.
Al jugador hondureño le ha ido bien en el fútbol burocrático y ahora se gana la vida de esta forma tras dejar el fútbol de la primera división de Honduras.
Por lo mismo, desde las autoridades de estos torneos piden ayuda para que el jugador pueda recuperar su documentación.