Exárbitro 'Chiquidrácula' Rodríguez, detenido en México por fuerte delito

Desde México informan que el reconocido "Chiquidrácula" fue detenido y tendrá audiencia la próxima semana por grave delito.

Escándalo en México. El reconocido exárbitro, Marco Antonio Rodriguez, fue detenido este domingo 16 de noviembre, así lo han informado medios del país azteca.

Desde Diario RÉCORD de México adelantaron el que exsilbante fue detenido por el caso relacionado a presunta violencia familiar.
El destacado medio mexicano informó que 'Chiquimarco' fue detenido la mañana de este domingo tras el caso del cual fue vinculado en 2023.
"La detención de Marco Antonio 'N', quien en su momento fue una figura reconocida del arbitraje nacional, fue confirmada por un documento en posesión de RÉCORD, que valida los datos sobre el avance de su caso", informan desde el medio.
Esto sucede dos años después de haber sido también detenido, pero que en su momento fue liberado, ya que le dictaron un auto de vinculación a proceso.
El caso se mantuvo abierto y bajo seguimiento. Según detalla el mismo medio, Marco Antonio tendrá una nueva audiencia el próximo martes 18 de noviembre.
En aquel entonces, su exesposa declaró a Proceso el infierno que vivió con el polémico exárbitro: "Él me decía que por ser su esposa debía de ser sumisa y no podía decir nada, aunque me lastimara"
"En un principio yo quise defenderme, quise manifestar mi punto de vista, pero él se burlaba de mí", agregaba en sus declaraciones en 2023.
"Lo tengo muy marcado porque los golpes siempre eran entrando a la recámara, golpes en la cabeza y en la espalda para que no se vieran", expresó su exesposa en aquel entonces.
La demanda contra Marco Antonio dataría de agosto de 2022; sin embargo, nunca se presentó de manera física, por lo que siguió su procedimiento desde medios electrónicos. Además de su exesposa, una de sus hijas también lo denunció por violencia psicológica.
“Tengo tranquilidad, evidentemente me causa alegría, por tanto tiempo de abuso y que siempre manifestaba que por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia, gracias a los abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”, dijo en su momento su exesposa.
Hoy, Marco Rodríguez vuelve a ser detenido y está a la espera de su audiencia el próximo martes 18 de noviembre.
Rodríguez ha sido uno de los destacados y reconocidos árbitros de México: participó en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Tras su retiro en 2014, se convirtió en entrenador, y también estuvo participando como analista en distintos programas deportivos.
