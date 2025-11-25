Actriz de cine para adulto alista boda con famoso futbolista

Famosa actriz de cine para adulto ha causado revuelo ya que está próxima a contraer matrimonio con reconocido futbolista que destaca en la Liga de España.
Su nombre es Teanna Trump y la chica labora como actriz de cine para adulto. Además, es la pareja sentimental de un jugador y están próximo a casarse.
Ella es una actriz y modelo erótica de Estados Unidos, cuenta con 30 años de edad.
Debutó en la industria del entretenimiento para adultos en 2014, cuando tenía unos 18–19 años de edad.
Ha trabajado con numerosas productoras reconocidas del medio y en las últimas horas se conoció de que está próxima a casarse con un famoso futbolista.
Nicolas Pépé, jugador de Costa de Marfil y del Villarreal de España, es el nombre del futbolista que está próximo a casarse.
Pépé del Villarreal ya prepara y planea su boda con una famosa actriz de cine para adultos con la que lleva más de un año de relación.
Hace varios meses salió a la luz su romance con Teanna Trump tras varias publicaciones en las redes sociales en las que aparecían juntos, y lejos de esconderse empezaron a propagar su amor a los cuatro vientos.
Ahora, el futbolista quiere casarse con la también influencer y ambos podrían contraer matrimonio pronto.
Las redes ardían hace algo más de un año con el sorprendente romance de Nicolas Pépé con Teanna Trump, una famosa actriz de cine para adultos conocida a nivel mundial.
En verano estuvieron juntos en Lille, ciudad natal de Nicolas Pépé, y Teanna Trump viajó a España para acompañar al jugador después de fichar por el Villarreal
Con más de 1.300.000 seguidores en Instagram, Teanna Trump es una figura reconocida en la industria.
De confirmarse la información, este sería el segundo matrimonio para el futbolista marfileño. El futbolista estuvo casado previamente con la influencer francesa Fanny B, con quien tuvo dos hijos, en una relación que concluyó en 2024.
Los rumores señalan que el jugador del Villarreal habría dado el paso definitivo en su relación.
En marzo de 2015, la prometida de Pépé fue arrestada bajo acusaciones de posesión de marihuana con intención de distribución. Posteriormente se declaró culpable de un cargo menor y fue sentenciada a 180 días de cárcel.
Las redes sociales arden luego de que actriz de cine para adulto contraerá matrimonio con el jugador Pépé, marfileño del Villarreal.