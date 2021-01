Cómo cuidar los cactus en el hogar

SAN PEDRO SULA.

Si cuentas con algún ejemplar o especie de cactus en tu casa, entonces esta nota te interesa; pues como buen cuidador de plantas, sabes lo muy importante que es estar pendiente y de cuáles son los mejores cuidados que se pueden ofrecer.



A diferencia de lo que muchas personas puedan llegar a pensar, el cuidado de los cactus es más delicado de lo que parece. No se trata de adquirir un cactus y dejarlo infinitos días bajo el sol y no regarlo nunca. Claramente esta lógica podría derivarse a que fácilmente asociamos a los cactus con el clima típico de los desiertos; no obstante, el cuidado correcto de un cactus requiere mucho más amor, cariño y dedicación que esto.



Al igual que con cualquier otro tipo de planta, con los cactus en general (sean de la especie que sean) hay que estar al pendiente de los tiempos de riego, de la floración, de las temperaturas a las que son expuestos, de la tierra y muchos otros detalles más.



Consejos para cuidar de tus cactus

Para que puedas saber mejor cómo cuidar apropiadamente de la salud y bienestar de tus cactus caseros, a continuación, te presentamos unos cuantos tips:



-Aunque los cactus se traten de plantas muy resistentes, necesitan vivir en tierras ligeras con un abonado de muy buena calidad.

-A pesar de que no mucha gente lo sepa, los cactus poseen una etapa de floración que se inicia justo después del invierno o épocas frías y, es por este motivo, que durante estas épocas se debe minimizar el riego tanto como se pueda.

-En temporada de lluvias lo más recomendable es mantener tus cactus en interiores para, así, evitar que estos se pudran.

-Ubica tus cactus en espacios luminosos y donde les dé el sol de manera directa y abundante. -Recuerda cual es la Naturaleza de los cactus. Si escondes tus cactus del sol, se enfermarán.



Consejos para el regado de los cactus

Algunos de los consejos más importantes a la hora de encargarnos del regado de nuestros cactus caseros son los siguientes que nombramos a continuación:



-En épocas cálidas o verano, se recomienda regar una vez a la semana.

-En épocas de frio extremo o invierno, se recomienda regar una o dos veces al mes.

-La hora de regar debe ser a las primeras horas del día, o las ultimas de la tarde.

-Recomendable usar un recipiente tipo regadera para el regado de nuestros cactus.

-Solo mojar la tierra, nunca el cactus.

-Dejar que el agua corra hasta que salga por los orificios de la maceta.